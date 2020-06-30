Дворы Улан-Удэ захватывают парковки

Расширение парковки идёт на улице Мокрова



В Улан-Удэ подрядчики готовятся к асфальтированию внутридворовых проездов по улице Мокрова, 19,21,27,29. Здесь снимают бордюры, завозят щебень, заканчивают работы по расширению парковок.



После укладки асфальта запланирована установка урн и скамеек. Работа идёт по графику, заявили в мэрии Улан-Удэ.







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