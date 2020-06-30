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В Забайкалье объявлен конкурс этнокостюмов

В Забайкалье объявлен конкурс этнокостюмов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие проводится в дистанционном формате

В Забайкальском крае стартовал конкурс «Национальный костюм Забайкалья». Для участия в проекте приглашаются все желающие старше 18 лет, владеющие технологией изготовления национального костюма (одежды, обуви и аксессуаров).

- В Забайкальском крае проживают представители 120 национальностей. Каждая национальность – это культура, традиции, обычаи и жизненный уклад. Именно поэтому традиционный национальный костюм – это прекрасный способ показать свою культуру, рассказать об особенностях и интересных традициях, связанных с костюмом, – поделилась директор учебно-методического центра культуры и народного творчества региона Елена Ерохина.

Лучшие образцы костюмов будут опубликованы на сайте и в социальных сетях учреждения.

Заявки на участие в конкурсе, фотографии, описание костюма и технологии изготовления принимаются до 15 июля на электронную почту: ozntd-chita@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 18+
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