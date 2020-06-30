В Бурятии женщине грозит наказание за проверку избирательной комиссии

Женщина специально дважды получила бюллетень для голосования



27 июня в Избирательную комиссию Бурятии поступила жалоба избирательницы на члена участковой избирательной комиссии. Этой женщине бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию был выдан дважды без соответствующей проверки.



Сама обратившаяся аргументировала свои действия тем, что хотела проверить работу членов избирательной комиссии.



Однако всё закончилось неожиданно для самой проверяющей.



В результате Избирком Бурятии отправил соответствующий запрос в МВД по Бурятии для привлечения обоих участников инцидента к административной ответственности по статье 5.22. КоАП РФ «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования».

