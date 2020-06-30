 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

В Забайкалье на избирательных участках будет разрешена торговля

В Забайкалье на избирательных участках будет разрешена торговля
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Торговые точки будут работать с соблюдением всех правил безопасности

1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, на избирательных участках Читы, Краснокаменска, Могочи и Сретенска будет развёрнута торговля.

- Мы приняли решение организовать продажу продуктов – это летний ассортимент. Свежие овощи, выпечка, напитки, бакалея, а также непродовольственные товары. Все это делается с целью поддержать бизнес, – рассказал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев, – из-за режима ограничений наши предприниматели терпят большие убытки. Любая возможность заработать для них сегодня очень важна.

В министерстве экономического развития Забайкальского края отметили, что небольшие торговые точки будут работать с соблюдением всех правил безопасности, включая маски и перчатки у персонала, постоянную обработку поверхностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится с 25 июня по 1 июля в участковых комиссиях. Также можно проголосовать на дому, позвонив в свою участковую комиссию. Заявление может подать за участника и родственник или представитель социальных служб. 
Забайкальский край конституция голосование избирательные участки торговля
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Минтруд предложил новые возможности применения соцконтракта
Минтруд предложил новые возможности применения соцконтракта
Общество, 30.06.2020
В Бурятии эта программа адресной социальной поддержки граждан успешно действует с 2011 года
В Забайкалье на избирательных участках будет разрешена торговля
В Забайкалье на избирательных участках будет разрешена торговля
Общество, 30.06.2020
Торговые точки будут работать с соблюдением всех правил безопасности
В Иркутске хотят завершить благоустройство Сада Томсона
В Иркутске хотят завершить благоустройство Сада Томсона
Общество, 30.06.2020
До конца июля должны быть представлены проекты окончания обустройства территории
В Бурятии на этой неделе начнётся сдача ЕГЭ
В Бурятии на этой неделе начнётся сдача ЕГЭ
Общество, 30.06.2020
Первыми сдадут экзамены по географии, литературе и информатике
В Забайкалье бегуны преодолели расстояние, равное экватору
В Забайкалье бегуны преодолели расстояние, равное экватору
Общество, 30.06.2020
В первом этапе супермарафона приняли участие 700 человек

В Иркутске будут расселены 29 аварийных домов
В Иркутске будут расселены 29 аварийных домов
Общество, 30.06.2020
Два из них собираются расселить уже в этом году
В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»
В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»
Общество, 30.06.2020
Красочный клип представил культурный центр «Благость» Ольги Жигмитовой
Тункинская больница выполнила программу госгарантии
Тункинская больница выполнила программу госгарантии
Общество, 30.06.2020
Больницу оснастили современным оборудованием за 55 миллионов рублей
В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском
В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском
Общество, 30.06.2020
Национальная библиотека заявляет, что будет рада принять подобную книгу
Экзитполы: В Бурятии 75% участников голосования проголосовали за поправки в Конституцию
Экзитполы: В Бурятии 75% участников голосования проголосовали за поправки в Конституцию
Общество, 30.06.2020
Ранее ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции в целом по России
В Бурятии 1 июля ожидают наплыв фейков и провокаций на голосовании
В Бурятии 1 июля ожидают наплыв фейков и провокаций на голосовании
Общество, 30.06.2020
В финальный день голосования по поправкам в Конституцию жителям рекомендуют быть особо бдительными
Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку
Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку
Общество, 30.06.2020
Александр Шелковников уже создал макеты танка Т-34, «Катюши» и самолёта Ла-5
Дворы Улан-Удэ захватывают парковки
Дворы Улан-Удэ захватывают парковки
Общество, 30.06.2020
Расширение парковки идёт на улице Мокрова
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
Общество, 30.06.2020
В регионе скончалась 67-летняя женщина с COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^