В Забайкалье на избирательных участках будет разрешена торговля

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Торговые точки будут работать с соблюдением всех правил безопасности



1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, на избирательных участках Читы, Краснокаменска, Могочи и Сретенска будет развёрнута торговля.



- Мы приняли решение организовать продажу продуктов – это летний ассортимент. Свежие овощи, выпечка, напитки, бакалея, а также непродовольственные товары. Все это делается с целью поддержать бизнес, – рассказал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев, – из-за режима ограничений наши предприниматели терпят большие убытки. Любая возможность заработать для них сегодня очень важна.



В министерстве экономического развития Забайкальского края отметили, что небольшие торговые точки будут работать с соблюдением всех правил безопасности, включая маски и перчатки у персонала, постоянную обработку поверхностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится с 25 июня по 1 июля в участковых комиссиях. Также можно проголосовать на дому, позвонив в свою участковую комиссию. Заявление может подать за участника и родственник или представитель социальных служб.

