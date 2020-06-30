В Иркутске хотят завершить благоустройство Сада Томсона

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

До конца июля должны быть представлены проекты окончания обустройства территории



В Иркутске представят варианты завершения благоустройства особо охраняемой территории «Сад Томсона». Такое поручение до конца июля дал мэр Руслан Болотов в ходе рабочей поездки в Ленинский округ с участием председателя городской думы Евгения Стекачева и депутата избирательного округа №2 Виталия Матвийчука.



Общественное пространство начали благоустраивать в 2017 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Планировалось установить ограждение, построить входную группу, сделать основной парковый проезд, провести освещение, организовать площадку для проведения городских мероприятий. Однако запланированный объём работ не был завершён, а выполненное благоустройство на сегодня частично разрушено.



- Изначально задумка по приведению в порядок данной территории была хорошей, её надо завершить. Необходимо чёткое понимание того, что мы хотим здесь реализовать и за счёт чего. Важно проанализировать все имеющиеся финансовые возможности, в том числе проработать участие в федеральных программах, а также привлечение частного капитала, – подчеркнул Руслан Болотов.



В ходе рабочей поездки также принято решение рассмотреть возможность реставрации выявленного объекта культурного наследия по адресу: переулок Деповский, 4. Здание бывшей жандармерии было построено в начале 1900-х годов, позже использовалось как школа рабочей молодежи. Последние 5 лет дом не эксплуатируется, объект законсервирован. Учитывая нехватку социальных объектов в данном районе, решено рассмотреть возможности ремонта здания и перепрофилирования его в дом детского творчества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

