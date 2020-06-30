Улан-Удэнский авиазавод помог закупить 7400 халатов медикам Бурятии

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с передачи крупного подарка от авиазавода



Улан-Удэнский авиационный завод перечислил материальную помощь Фонду «Центр развития бизнеса» для приобретения средств индивидуальной защиты медикам, которые борются с COVID-19. На перечисленные средства было приобретено 7400 одноразовых защитных костюмов из нетканого материала «спандбонд», из которого шьют и медицинские маски. Халаты будут переданы в больницы республики, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.



- Мы поддерживаем медиков, находящихся на переднем крае борьбы с эпидемией COVID-19. Мы знаем, насколько им сложно, какая у них сумасшедшая и физическая, и психологическая нагрузка. Возможно доступными средствами мы помогаем обеспечить безопасность их труда. Особенно важно обеспечить медиков средствами защиты перед угрозой второй волны пандемии, - отметил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиазавод» Леонид Белых.



- Приятно, что крупный бизнес проявляет социальную активность и действительно не словом, а делом помогает нашим медикам и республике справится с пандемией и её последствиями. Ранее финансовую поддержку оказали другие предприятия республики. Мы крайне благодарны за поддержку, - подчеркнул министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков.



Обеспечить медицинский персонал всем необходимым сейчас задача номер 1. Ежедневно, сталкиваясь лицом к лицу с опасной болезнью, медики соблюдают свой особый дресс-код, экипируясь масками, перчатками и халатами. Запас этих защитных средств необходимо постоянно пополнять.



- Сегодня мы получили гуманитарную помощь в виде одноразовых халатов. И большой бизнес, и граждане, помогают в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мы распределяем средства индивидуальной защиты не только для центра медицины катастроф, они уходят для всех медицинских организаций республики: в поликлиники, стационары, специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, в том числе, для бригад экстренного реагирования санитарной авиации центра медицины катастроф, которые занимаются вопросами эвакуацией тяжёлых пациентов с ковид из районов, поэтому данная помощь всегда нужна, всегда будет иметь важное значение. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашему авиазаводу, Вертолетам России, что они не остались в стороне и оказали помощь в борьбе с ковидом, - рассказал главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.



Ранее Улан-Удэнский авиационный завод через волонтёрское движение оказал материальную поддержку незащищённым слоям населения. Пожертвования были направлены штабам волонтёрского движения Бурятии для безвозмездной передачи продуктовых наборов маломобильным гражданам и нуждающимся. Было закуплено около 500 продуктовых наборов, средства индивидуальной защиты и топливо.







