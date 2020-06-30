 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

Улан-Удэнский авиазавод помог закупить 7400 халатов медикам Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с передачи крупного подарка от авиазавода

Улан-Удэнский авиационный завод перечислил материальную помощь Фонду «Центр развития бизнеса» для приобретения средств индивидуальной защиты медикам, которые борются с COVID-19. На перечисленные средства было приобретено 7400 одноразовых защитных костюмов из нетканого материала «спандбонд», из которого шьют и медицинские маски. Халаты будут переданы в больницы республики, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.

- Мы поддерживаем медиков, находящихся на переднем крае борьбы с эпидемией COVID-19. Мы знаем, насколько им сложно, какая у них сумасшедшая и физическая, и психологическая нагрузка. Возможно доступными средствами мы помогаем обеспечить безопасность их труда. Особенно важно обеспечить медиков средствами защиты перед угрозой второй волны пандемии, - отметил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиазавод» Леонид Белых.

- Приятно, что крупный бизнес проявляет социальную активность и действительно не словом, а делом помогает нашим медикам и республике справится с пандемией и её последствиями. Ранее финансовую поддержку оказали другие предприятия республики. Мы крайне благодарны за поддержку, - подчеркнул министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков.

Обеспечить медицинский персонал всем необходимым сейчас задача номер 1. Ежедневно, сталкиваясь лицом к лицу с опасной болезнью, медики соблюдают свой особый дресс-код, экипируясь масками, перчатками и халатами. Запас этих защитных средств необходимо постоянно пополнять.

- Сегодня мы получили гуманитарную помощь в виде одноразовых халатов. И большой бизнес, и граждане, помогают в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мы распределяем средства индивидуальной защиты не только для центра медицины катастроф, они уходят для всех медицинских организаций республики: в поликлиники, стационары, специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, в том числе, для бригад экстренного реагирования санитарной авиации центра медицины катастроф, которые занимаются вопросами эвакуацией тяжёлых пациентов с ковид из районов, поэтому данная помощь всегда нужна, всегда будет иметь важное значение. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашему авиазаводу, Вертолетам России, что они не остались в стороне и оказали помощь в борьбе с ковидом, - рассказал главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

Ранее Улан-Удэнский авиационный завод через волонтёрское движение оказал материальную поддержку незащищённым слоям населения. Пожертвования были направлены штабам волонтёрского движения Бурятии для безвозмездной передачи продуктовых наборов маломобильным гражданам и нуждающимся. Было закуплено около 500 продуктовых наборов, средства индивидуальной защиты и топливо.



медицинская помощь коронавирус Улан-Удэнский авиазавод благотворительность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
Общество, 30.06.2020
В регионе скончалась 67-летняя женщина с COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
В Бурятии осуждённые сразились в шахматы
В Бурятии осуждённые сразились в шахматы
Общество, 30.06.2020
В УФСИН уверены, что шахматы благотворно сказываются на качестве дальнейшей ресоциализации осуждённых
Улан-Удэнский авиазавод помог закупить 7400 халатов медикам Бурятии
Улан-Удэнский авиазавод помог закупить 7400 халатов медикам Бурятии
Общество, 30.06.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с передачи крупного подарка от авиазавода
«Признайся ей в своих чувствах»: На улицах Улан-Удэ появился необычный стрит-арт
«Признайся ей в своих чувствах»: На улицах Улан-Удэ появился необычный стрит-арт
Общество, 30.06.2020
Художник Lev_woonder рассказал «Байкал-Daily» о своём проекте UI STREET
В Бурятии двойной ров вокруг села с COVID-19 вырыли для борьбы с «автохаосом»
В Бурятии двойной ров вокруг села с COVID-19 вырыли для борьбы с «автохаосом»
Общество, 30.06.2020
Радикальные меры в закрытом на карантин тункинском селе наделали немало шума
Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса
Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса
Общество, 30.06.2020
Об этом Стальвира поделилась после того, как приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию
1 июля в Бурятии не будут работать почтовые отделения
1 июля в Бурятии не будут работать почтовые отделения
Общество, 30.06.2020
Почта России в Бурятии сообщает о режиме работы в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции
В Бурятии у голосующих на участках наблюдают необычную температуру
В Бурятии у голосующих на участках наблюдают необычную температуру
Общество, 30.06.2020
О необычных погрешностях сообщили общественники
В Бурятии вертолёт МЧС перебрасывает пожарный десант
В Бурятии вертолёт МЧС перебрасывает пожарный десант
Общество, 30.06.2020
Также Ми-8 с воздуха ведёт мониторинг лесопожарной обстановки
Житель Бурятии нашёл двустволку во время ремонта
Житель Бурятии нашёл двустволку во время ремонта
Общество, 30.06.2020
Мужчина добровольно сдал ружьё росгвардейцам
В Бурятии ожидается жара с грозами
В Бурятии ожидается жара с грозами
Общество, 30.06.2020
Стал известен прогноз погоды на три дня
В Улан-Удэ становится всё больше бирюзовых газонов
В Улан-Удэ становится всё больше бирюзовых газонов
Общество, 30.06.2020
Новый метод высаживания газонов называют более эффективным
В Бурятии танкисты готовятся к подводному вождению
В Бурятии танкисты готовятся к подводному вождению
Общество, 30.06.2020
К погружению допустят только тех, кто сдал нормативы и прошёл психологическое тестирование
По поправкам в Конституцию проголосовали почти 330 тысяч жителей Бурятии
По поправкам в Конституцию проголосовали почти 330 тысяч жителей Бурятии
Общество, 30.06.2020
В Бурятии на утро 30 июня явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила почти 330 тысяч человек
Последний день июня в Бурятии будет жарким
Последний день июня в Бурятии будет жарким
Общество, 30.06.2020
В Улан-Удэ 30-градусная жара

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^