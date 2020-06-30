В Забайкалье бегуны преодолели расстояние, равное экватору

Мужчины любители до 25 лет:

1. Дмитрий Волков

2. Сергей Дуденко

3. Андрей Чипизубов





Мужчины любители 26-45 лет

1. Серж Полоротов

2. Константин Серёжин

3. Иван Бармин



Мужчины любители от 46 лет:

1. Вячеслав Анисимов

2. Сергей Бородин

3. Михаил Бейда



Мужчины профессионалы:

1. «@SUPERZUBOW 29»

2. Алексей Борисов

3. Владимир Неводчиков



Женщины любители до 25 лет:

1. Дарья Гребнева

2. Валерия Плетнева

3. Зинаида Панкова



Женщины любители 26-45 лет:

1. Елена Вахнина

2. Лариса Осенчук

3. Наталья Бакулина



Женщины профессионалы:

1. Екатерина Добрынина

2. Александра Гнилицка



Победители среди бегунов:



Мужчины любители до 25 лет:

1. «XL ZART»

2. Виктор Суриков

3. Даниил Логутенко



Мужчины любители 26-45 лет:

1. Николай Д.

2. Вячеслав Балагуров

3. Богдан Серебряков



Мужчины любители от 46 лет:

1. Сергей Тимофеев

2. Николай Хлызов

3. Дансаран Дондупов



Мужчины профессионалы:

1. «VITAL GINGA»

2. Андрей Попов

3. Дмитрий Шабалин



Женщины любители до 25 лет:

1. Мария Артемьева

2. Ирина Григорьева

3. «Басик Кот»



Женщины любители 26-45 лет:

1. Рина Бурдинская

2. Алёна Ячменёва

3. Татьяна Килина



Женщины любители от 46 лет:

1. Ольга Ткачук

2. «Татьяна_ULTRA»

3. Ирина Узлова



Женщины профессионалы:

1. «ANGELINA»

2. Светлана Немынова

3. Анастасия Сергеева



Как отмечают организаторы проекта, после каждого этапа марафона капитан команды может выбрать человека, который чем-то выделился. Это не обязательно самый высокий показатель километража. Например, человек мог поставить личный рекорд, переборов себя или привлечь людей в команду. Некоторые капитаны уже отметили «Гордость» своей команды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



1. Хлызовы2. «ANAPA»3. Назарьевы