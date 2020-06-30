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В Забайкалье бегуны преодолели расстояние, равное экватору

В Забайкалье бегуны преодолели расстояние, равное экватору
Общество,  Фото:pixabay.com
В первом этапе супермарафона приняли участие 700 человек

В Забайкалье подведены итоги первого этапа Забайкальского супермарафона. К концу первого этапа бегуны уже смогли преодолеть расстояние, равное экватору Земли. Велосипедисты уже на полпути к повторному преодолению этого расстояния, сейчас они проехали более 63 тысяч километров.

В марафоне к концу первого этапа принимает участие уже 700 человек, а это 460 бегунов и 240 велосипедистов. Также стоит отметить, что в марафоне было создано 87 команд.

Абсолютные победители первого этапа:

Среди бегунов: Николай Д., преодолевший 709 км, и Ольга Ткачук с результатом 590 км.

Среди велосипедистов: «@SUPERZUBOW 29» – 2075 км и Елена Вахнина – 1496 км.

Командный зачёт:

Среди бегунов:
1. «ZABRUN CHITA»
2. «О-ЗАБ.РФ»
3. «RDU»

Среди велосипедистов:
1. «GO RIDE TEAM»
2. «ВЕЛОПРОГУЛКИ»
3. «RDU»

Среди семей:
1. Хлызовы
2. «ANAPA»
3. Назарьевы

Победители среди велосипедистов:

Мужчины любители до 25 лет:
1. Дмитрий Волков
2. Сергей Дуденко
3. Андрей Чипизубов

Мужчины любители 26-45 лет
1. Серж Полоротов
2. Константин Серёжин
3. Иван Бармин

Мужчины любители от 46 лет:
1. Вячеслав Анисимов
2. Сергей Бородин
3. Михаил Бейда

Мужчины профессионалы:
1. «@SUPERZUBOW 29»
2. Алексей Борисов
3. Владимир Неводчиков

Женщины любители до 25 лет:
1. Дарья Гребнева
2. Валерия Плетнева
3. Зинаида Панкова

Женщины любители 26-45 лет:
1. Елена Вахнина
2. Лариса Осенчук
3. Наталья Бакулина

Женщины профессионалы:
1. Екатерина Добрынина
2. Александра Гнилицка

Победители среди бегунов:

Мужчины любители до 25 лет:
1. «XL ZART»
2. Виктор Суриков
3. Даниил Логутенко

Мужчины любители 26-45 лет:
1. Николай Д.
2. Вячеслав Балагуров
3. Богдан Серебряков
 
Мужчины любители от 46 лет:
1. Сергей Тимофеев
2. Николай Хлызов
3. Дансаран Дондупов 

Мужчины профессионалы:
1. «VITAL GINGA»
2. Андрей Попов
3. Дмитрий Шабалин

Женщины любители до 25 лет:
1. Мария Артемьева
2. Ирина Григорьева
3. «Басик Кот» 

Женщины любители 26-45 лет:
1. Рина Бурдинская
2. Алёна Ячменёва
3. Татьяна Килина

Женщины любители от 46 лет:
1. Ольга Ткачук
2. «Татьяна_ULTRA»
3. Ирина Узлова

Женщины профессионалы:
1. «ANGELINA»
2. Светлана Немынова
3. Анастасия Сергеева

Как отмечают организаторы проекта, после каждого этапа марафона капитан команды может выбрать человека, который чем-то выделился. Это не обязательно самый высокий показатель километража. Например, человек мог поставить личный рекорд, переборов себя или привлечь людей в команду. Некоторые капитаны уже отметили «Гордость» своей команды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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