В Забайкалье бегуны преодолели расстояние, равное экватору

В Забайкалье подведены итоги первого этапа Забайкальского супермарафона. К концу первого этапа бегуны уже смогли преодолеть расстояние, равное экватору Земли. Велосипедисты уже на полпути к повторному преодолению этого расстояния, сейчас они проехали более 63 тысяч километров.
В марафоне к концу первого этапа принимает участие уже 700 человек, а это 460 бегунов и 240 велосипедистов. Также стоит отметить, что в марафоне было создано 87 команд.
Абсолютные победители первого этапа:
Среди бегунов: Николай Д., преодолевший 709 км, и Ольга Ткачук с результатом 590 км.
Среди велосипедистов: «@SUPERZUBOW 29» – 2075 км и Елена Вахнина – 1496 км.
Командный зачёт:
Командный зачёт:
Среди бегунов:
1. «ZABRUN CHITA»
2. «О-ЗАБ.РФ»
3. «RDU»
1. «ZABRUN CHITA»
2. «О-ЗАБ.РФ»
3. «RDU»
Среди велосипедистов:
1. «GO RIDE TEAM»
2. «ВЕЛОПРОГУЛКИ»
3. «RDU»
1. «GO RIDE TEAM»
2. «ВЕЛОПРОГУЛКИ»
3. «RDU»
Среди семей:
1. Хлызовы
2. «ANAPA»
3. Назарьевы
Победители среди велосипедистов:
Мужчины любители до 25 лет:
1. «XL ZART»
2. Виктор Суриков
3. Даниил Логутенко
Мужчины любители 26-45 лет:
1. Николай Д.
2. Вячеслав Балагуров
3. Богдан Серебряков
Мужчины любители от 46 лет:
1. Сергей Тимофеев
2. Николай Хлызов
3. Дансаран Дондупов
Мужчины профессионалы:
1. «VITAL GINGA»
2. Андрей Попов
3. Дмитрий Шабалин
Женщины любители до 25 лет:
1. Мария Артемьева
2. Ирина Григорьева
3. «Басик Кот»
Женщины любители 26-45 лет:
1. Рина Бурдинская
2. Алёна Ячменёва
3. Татьяна Килина
Женщины любители от 46 лет:
1. Ольга Ткачук
2. «Татьяна_ULTRA»
3. Ирина Узлова
Женщины профессионалы:
1. «ANGELINA»
2. Светлана Немынова
3. Анастасия Сергеева
Как отмечают организаторы проекта, после каждого этапа марафона капитан команды может выбрать человека, который чем-то выделился. Это не обязательно самый высокий показатель километража. Например, человек мог поставить личный рекорд, переборов себя или привлечь людей в команду. Некоторые капитаны уже отметили «Гордость» своей команды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
1. Хлызовы
2. «ANAPA»
3. Назарьевы
Победители среди велосипедистов:
Мужчины любители до 25 лет:
1. Дмитрий Волков
2. Сергей Дуденко
3. Андрей Чипизубов
1. Дмитрий Волков
2. Сергей Дуденко
3. Андрей Чипизубов
Мужчины любители 26-45 лет
1. Серж Полоротов
2. Константин Серёжин
3. Иван Бармин
Мужчины любители от 46 лет:
1. Вячеслав Анисимов
2. Сергей Бородин
3. Михаил Бейда
Мужчины профессионалы:
1. «@SUPERZUBOW 29»
2. Алексей Борисов
3. Владимир Неводчиков
Женщины любители до 25 лет:
1. Дарья Гребнева
2. Валерия Плетнева
3. Зинаида Панкова
Женщины любители 26-45 лет:
1. Елена Вахнина
2. Лариса Осенчук
3. Наталья Бакулина
Женщины профессионалы:
1. Екатерина Добрынина
2. Александра Гнилицка
Победители среди бегунов:
1. Серж Полоротов
2. Константин Серёжин
3. Иван Бармин
Мужчины любители от 46 лет:
1. Вячеслав Анисимов
2. Сергей Бородин
3. Михаил Бейда
Мужчины профессионалы:
1. «@SUPERZUBOW 29»
2. Алексей Борисов
3. Владимир Неводчиков
Женщины любители до 25 лет:
1. Дарья Гребнева
2. Валерия Плетнева
3. Зинаида Панкова
Женщины любители 26-45 лет:
1. Елена Вахнина
2. Лариса Осенчук
3. Наталья Бакулина
Женщины профессионалы:
1. Екатерина Добрынина
2. Александра Гнилицка
Победители среди бегунов:
Мужчины любители до 25 лет:
1. «XL ZART»
2. Виктор Суриков
3. Даниил Логутенко
Мужчины любители 26-45 лет:
1. Николай Д.
2. Вячеслав Балагуров
3. Богдан Серебряков
Мужчины любители от 46 лет:
1. Сергей Тимофеев
2. Николай Хлызов
3. Дансаран Дондупов
Мужчины профессионалы:
1. «VITAL GINGA»
2. Андрей Попов
3. Дмитрий Шабалин
Женщины любители до 25 лет:
1. Мария Артемьева
2. Ирина Григорьева
3. «Басик Кот»
Женщины любители 26-45 лет:
1. Рина Бурдинская
2. Алёна Ячменёва
3. Татьяна Килина
Женщины любители от 46 лет:
1. Ольга Ткачук
2. «Татьяна_ULTRA»
3. Ирина Узлова
Женщины профессионалы:
1. «ANGELINA»
2. Светлана Немынова
3. Анастасия Сергеева
Как отмечают организаторы проекта, после каждого этапа марафона капитан команды может выбрать человека, который чем-то выделился. Это не обязательно самый высокий показатель километража. Например, человек мог поставить личный рекорд, переборов себя или привлечь людей в команду. Некоторые капитаны уже отметили «Гордость» своей команды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.