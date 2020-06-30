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«Признайся ей в своих чувствах»: На улицах Улан-Удэ появился необычный стрит-арт

«Признайся ей в своих чувствах»: На улицах Улан-Удэ появился необычный стрит-арт
Общество,  Фото:lev_woonder
Художник Lev_woonder рассказал «Байкал-Daily» о своём проекте UI STREET

На этой неделе на улицах Улан-Удэ можно увидеть необычный и непривычный для горожан стрит-арт – на стенах зданий, гаражей, на столбах и даже на дорожных знаках разместились телефонные уведомления. Точнее – крупные наклейки, оформленные в виде уведомлений на Iphone со вдохновляющими и злободневными фразами.

На трёх наклейках написано: «Завтра, в 12:00 – Сделать шаг к своей давней мечте» - нажать можно на кнопку «Хорошо»; «Завтра, в 16:00 – Признайся ей в своих чувствах, что будет, то будет» - ответить можно словами «Я люблю тебя».



Улан-удэнцы, увидев проект в Instagram, начали активно искать наклейки, фотографировать и распространять в соцсетях. Автор проекта – художник и графический дизайнер Lev_woonder рассказал «Байкал-Daily» о себе, о том, как создавался стрит-арт и в чём заключается его идея.

- Я родился и вырос в Улан-Удэ. И начал свой творческиӗ путь именно здесь. Несколько лет назад с женой̆ переехали в Петербург. Мне в голову приходят разные идеи проектов, и я не могу не реализовать эти идеи. Просто беру и делаю, в первые дни, как рождается задумка. Другие проекты можно увидеть в Инстаграме и на моем сайте, - рассказал Лев.

Серию стрит-арт наклеек с уведомлениями Лев назвал UI STREET.

- Весь этот проект - это метамодернистское высказывание о вопросе выбора. Три наклейки с тремя разными важными посланиями. UI - user interface, пользовательский интерфейс. То, с чем я работал в дизайне последнией год - мне пришла идея перенести знакомые элементы с экрана айфона на улицу. Мне было любопытно, как люди будут взаимодействовать с привычными элементами в непривычной среде, - признался художник.

По его словам, три крупные наклейки – это основной проект. Однако по городу можно найти ещё много маленьких наклеек с такими же посланиями. Лев выбирает локации с друзьями, когда гуляет по городу. Он уточнил, что не клеит «арты» на исторические здания, а ищет те места, где они будут уместны: «не испортят среду, а только её украсит».

- Вдохновляет на проекты действительность, то, что происходит со мной̆ прямо сейчас. Новые наклейки по этому проекту клеить не планирую. Я думаю, у меня будут другие проекты, - заключил художник.


Пользователи Сети под фотографиями его проекта пишут: «А так очень необычно для уу, ты большой молодец!», «Это прекрасно», «Искусство живёт», «Это было классно, хоть в городе я на них так и не наткнулась», «Отличный формат», «Классная идея», «Это просто космически гениально!», «Наш город становится всё более творческим».


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