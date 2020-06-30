Ещё вчера они работали с 9 утра до 10 вечера
С 30 июня парки культуры и отдыха в Улан-Удэ работают с 6:00 до 23:00. Такой график был установлен по многочисленным просьбам горожан. Теперь заниматься утренними пробежками, ходьбой и сокращать пути следования будет ещё удобнее, сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам.
Напомним, что парки вновь начали принимать посетителей с 11 июня. Однако работают они в ограниченном режиме: запрещено пользоваться детскими, спортивными и развлекательными площадками, а также закрыты объекты инфраструктуры. Кроме этого, все посетители должны иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Парки в Улан-Удэ можно посещать с 6 утра до 11 вечера
Общество, Фото:
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