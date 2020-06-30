Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Об этом Стальвира поделилась после того, как приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию



На свой участок спортсменка пришла в 8.15 утра перед началом утренней тренировки.



- Я сегодня с утра перед тренировкой пришла проголосовала. Маски, перчатки, индивидуальная ручка – все это помогает тому, чтобы каждый человек мог прийти и выразить свое мнение по поводу поправок в Конституцию. Для нас, спортсменов, это особенно важно, потому что мы не можем рисковать своим здоровьем, - рассказала Стальвира.



Также спортсменка рассказала о том, как её жизнь изменилась с приходом коронавируса.



- Я продолжаю тренироваться по нашим возможностям сейчас бегаем, занимаемся физической подготовкой. И на период карантина, конечно, пришлось внести изменения в программу тренировок. Вначале занималась дома, как и все спортсмены, потому что нужно сохранять форму. А когда нам разрешили заниматься на улице – перешли на уличные занятия.



О своём выборе по поправкам в Основной закон страны спортсменка резюмировала, что голосовала ради светлого будущего нашей страны и нашей республики.

