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Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса

Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Об этом Стальвира поделилась после того, как приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

На свой участок спортсменка пришла в 8.15 утра перед началом утренней тренировки.

- Я сегодня с утра перед тренировкой пришла проголосовала. Маски, перчатки, индивидуальная ручка – все это помогает тому, чтобы каждый человек мог прийти и выразить свое мнение по поводу поправок в Конституцию. Для нас, спортсменов, это особенно важно, потому что мы не можем рисковать своим здоровьем, - рассказала Стальвира.

Также спортсменка рассказала о том, как её жизнь изменилась с приходом коронавируса.

- Я продолжаю тренироваться по нашим возможностям сейчас бегаем, занимаемся физической подготовкой. И на период карантина, конечно, пришлось внести изменения в программу тренировок. Вначале занималась дома, как и все спортсмены, потому что нужно сохранять форму. А когда нам разрешили заниматься на улице – перешли на уличные занятия.

О своём выборе по поправкам в Основной закон страны спортсменка резюмировала, что голосовала ради светлого будущего нашей страны и нашей республики.
спорт вольная борьба коронавирус Конституция
 
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