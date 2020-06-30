Первыми сдадут экзамены по географии, литературе и информатике
Уже на этой неделе начнется сдача ЕГЭ. В этом году сдавать его будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. В Улан-Удэ на сдачу единого госэкзамена зарегистрировались 3106 человек. Из них 417 — это выпускники прошлых лет.
3 июля выпускники сдадут экзамены по географии, литературе и информатике,
6 и 7 июля — по русскому языку,
10 июля — по профильной математике,
13 июля — по истории и физике,
16 июля — по обществознанию и химии,
20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
22 и 23 июля пройдёт устная часть экзамена по иностранным языкам. Математику базового уровня в этом году сдавать не будут.
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, будет организован дополнительный период проведения экзаменов с 3 по 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Бурятии на этой неделе начнётся сдача ЕГЭ
Общество, Фото:
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