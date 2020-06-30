Почта России в Бурятии сообщает о режиме работы в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции
1 июля, день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, станет выходным для отделений почтовой связи по всей Бурятии.
Во вторник, 30 июня, отделения Почты России работают по обычному графику.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Об этом сообщает пресс-служба УФПС РБ.
1 июля в Бурятии не будут работать почтовые отделения
Общество, Фото:
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