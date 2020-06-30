Также Ми-8 с воздуха ведёт мониторинг лесопожарной обстановки
Вертолёт Ми-8 МЧС в Бурятии оперативно доставляет к очагам природных пожаров необходимое оборудование и авиадесантников. Так, за прошедшие выходные борт сделал три полёта, в ходе которых на место действующих пожаров передислоцировано 29 пожарных-десантников, а также 500 кг груза. Работы велись в Баргузинском и Прибайкальском районах.
- Использование авиационной техники позволяет оперативно осуществлять передислокацию сил и средств, задействованных для тушения природных пожаров. Одновременно экипажем Ми-8 с воздуха ведётся мониторинг лесопожарной обстановки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.
По прогнозам Бурятского гидрометцентра, в республике сохраняются высокие классы пожарной опасности в лесах.
В Бурятии вертолёт МЧС перебрасывает пожарный десант
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