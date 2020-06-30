Новый метод высаживания газонов называют более эффективным
В июне благодаря методу гидропосева, из-за которого трава приобретает бирюзовый оттенок, посадили газон по всему Улан-Удэ. В пресс-службе администрации города сообщили, что таким образом газон высадили на улицах Коммунистическая, Ранжурова, Борсоева, Иволгинская, Октябрьская, Хоринская, Бабушкина, на проспекте 50 лет Октября и проспекте Строителей, а также в скверах и парках.
Метод гидропосева следующий: в бункере смешиваются сами семена, связывающие компоненты, влагоудерживающие компоненты, микроудобрения. Через несколько минут эта субстанция превращается в маленькую корочку, которая защищает семена от выветривания, размыва дождями и от птиц.
- Для чего с таким цветом гидропосев делается – либо синим, либо зелёным, просто для того, чтобы визуально было видно, равномерно нанесена газонная смесь на участок земли, либо неравномерно, - объяснил мэр Игорь Шутенков.
Всего в 2020 году за счёт местного бюджета в Улан-Удэ обещают высадить 23 тысячи деревьев, восемь тысяч кв. м. цветочных клумб, обустроить 10 тысяч кв. м. газонов.
Как сообщал «Байкал-Daily», бирюзовый газон ранее появился на площади Советов.
В Улан-Удэ становится всё больше бирюзовых газонов
Общество, Фото:
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