В Улан-Удэ 30-градусная жара
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 30 июня, в республике местами кратковременные дожди, грозы, по северу местами ливни. Утром при прояснении туманы.
Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +27+32, местами по Прибайкалью и северу +19+24.
В Улан-Удэ днём в окрестностях возможна гроза с кратковременным дождем. Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с. Температура днём ожидается +28+30.
Последний день июня в Бурятии будет жарким
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