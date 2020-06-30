Последний день июня в Бурятии будет жарким

В Улан-Удэ 30-градусная жара



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 30 июня, в республике местами кратковременные дожди, грозы, по северу местами ливни. Утром при прояснении туманы.



Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +27+32, местами по Прибайкалью и северу +19+24.



В Улан-Удэ днём в окрестностях возможна гроза с кратковременным дождем. Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с. Температура днём ожидается +28+30.







