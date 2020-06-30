 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

Последний день июня в Бурятии будет жарким

Последний день июня в Бурятии будет жарким
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ 30-градусная жара

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 30 июня, в республике местами кратковременные дожди, грозы, по северу местами ливни. Утром при прояснении туманы.

Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +27+32, местами по Прибайкалью и северу +19+24.

В Улан-Удэ днём в окрестностях возможна гроза с кратковременным дождем. Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с. Температура днём ожидается +28+30.



прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Последний день июня в Бурятии будет жарким
Последний день июня в Бурятии будет жарким
Общество, 30.06.2020
В Улан-Удэ 30-градусная жара

В Улан-Удэ библиотека выявила сильнейших интеллектуалов
В Улан-Удэ библиотека выявила сильнейших интеллектуалов
Общество, 29.06.2020
Победители поедут на Байкал в лагерь интеллектуальных игр
В Иркутской области разрешили деятельность гостиниц и турбаз
В Иркутской области разрешили деятельность гостиниц и турбаз
Общество, 29.06.2020
Предприятиям общепита можно работать на вынос, по заказу и в виде летнего кафе
В Улан-Удэ провели «Малые Олимпийские игры»
В Улан-Удэ провели «Малые Олимпийские игры»
Общество, 29.06.2020
В них участвовали дети из социального центра «Малышок»
63-летняя спортсменка установила рекорд Иркутской области
63-летняя спортсменка установила рекорд Иркутской области
Общество, 29.06.2020
В областном центре прошёл суточный ультрамарафон скандинавской ходьбы
В Забайкалье соревнуются специалисты МТО Вооружёных сил
В Забайкалье соревнуются специалисты МТО Вооружёных сил
Общество, 29.06.2020
Стартовал всеармейский конкурс «Армейский запас – 2020»
В Улан-Удэ школы готовятся к открытию с 1 сентября
В Улан-Удэ школы готовятся к открытию с 1 сентября
Общество, 29.06.2020
Дистанционное обучение будет только в случае продления карантина
В Иркутске отремонтируют три фонтана
В Иркутске отремонтируют три фонтана
Общество, 29.06.2020
Работы продлятся до конца сентября
В Бурятии ограничат движение по 2 мостам на Тункинском тракте
В Бурятии ограничат движение по 2 мостам на Тункинском тракте
Общество, 29.06.2020
Ограничения продлятся до октября следующего года
В Усть-Ордынском округе районе снимают фильм о героях-фронтовиках
В Усть-Ордынском округе районе снимают фильм о героях-фронтовиках
Общество, 29.06.2020
Уроженец Нукутского района Иннокентий Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза
Общее число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области составило 7315
Общее число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области составило 7315
Общество, 29.06.2020
За сутки скончались четыре человека, заражённых коронавирусом
В Улан-Удэ возведут памятник Эржене Будаевой
В Улан-Удэ возведут памятник Эржене Будаевой
Общество, 29.06.2020
В Бурятии стартует конкурс на лучший эскиз будущего монумента
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 29.06.2020
Запрет на прогулки в лесах будет действовать как минимум половину лета
В Бурятии танкисты учатся ездить под водой
В Бурятии танкисты учатся ездить под водой
Общество, 29.06.2020
Обучение пройдут более 200 танкистов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^