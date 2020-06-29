В Бурятии за Щучкой будут следить квадрокоптеры

- Как показывает практика, подавляющее большинство преступлений, регистрируемых в местах отдыха - кражи имущества. Основная причина их совершения - халатность и беспечное отношение к своему имуществу отдыхающих, злоупотребление ими спиртными напитками. С учётом этого региональным МВД разработаны профилактические памятки «Простые правила безопасного летнего отдыха», которые раздаются отдыхающим. Патрулируя территорию одного из самых популярных в республике мест отдыха, полицейские в течение всего летнего периода будут следить за соблюдением порядка, обеспечивать безопасность и проводить профилактические беседы с отдыхающими, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.







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В Бурятии проверили готовность полицейских к проведению профилактического мероприятия «Курорт-2020» в Селенгинском районе, куда где отдыхающие съезжаются на озеро Щучье. Проверку проводили сотрудники управления обеспечения охраны общественного порядка МВД Бурятии.Ранее владельцев магазинов, кафе, увеселительных заведений проинформировали о недопустимости продажи алкоголя после 21 часаи нарушения тишины ночью.Руководство ООО «Озеро Щучье» провело комиссионное обследование объектов массового отдыха, экспертизу почв, воды, наличия средств, обеспечивающих безопасность людей, а также санитарного состояния территории.В выходные дни, во время основного заезда граждан, в местах отдыха выставляют дополнительные наружные наряды полиции. Помогают в охране общественного порядка полицейские из соседних районов, а также члены добровольных народных дружин.В этом году будут использоваться квадрокоптеры с системой видеонаблюдения. Они помогут в выявлении административных правонарушений, а также в оперативном установлении преступников.