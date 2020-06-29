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В Улан-Удэ библиотека выявила сильнейших интеллектуалов

В Улан-Удэ библиотека выявила сильнейших интеллектуалов
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители поедут на Байкал в лагерь интеллектуальных игр

В Бурятии 27 и 28 июня в режиме онлайн прошли отборочные игры интерактивного интеллектуального проекта «Яйцо или курица?». Игры подвели итоги проекта и выявили сильнейших участников.

Победители определились в двух этапах. Участники сражались в «Многоборье» и «Своей игре». Турнир выиграл Антон Покацкий. Второе место у Сергея Воронина. Третьим стал Александр Соколов.

Победители награждены путёвками в Байкальский лагерь интеллектуальных игр, который пройдёт с 27 июля по 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.
интеллектуальные игры Бурятия Байкал
 
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