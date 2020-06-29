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В Бурятии несовершеннолетние осуждённые получили аттестаты

В Бурятии несовершеннолетние осуждённые получили аттестаты
Общество, 
Они окончили девятый класс

Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, содержащиеся в следственном изоляторе в Улан-Удэ и закончившие в этом году 9 класс, получили аттестаты об основном общем образовании.

Аттестаты вручал в торжественной обстановке заместитель начальника СИЗО-1 Виктор Пластинин.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, педагоги, обучающие несовершеннолетних, не присутствовали на вручении. Но от коллектива ОСОШ №1 передали искрение поздравления всем выпускникам с успешным окончанием 9 класса и пожелали успехов в дальнейшем обучении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
осужденные
 
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