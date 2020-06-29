В Бурятии вышла новая серия про мошенника Доржика

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские КВНщики совместно с МВД по Бурятии снимают мини-сериал про афериста Доржика, который пытается «провернуть» самые распространённые мошеннические схемы.
Ранее жители Бурятии уже увидели три профилактических ролика и ждали четвёртый, однако, как оказалось, серию «украли».
- Так как четвёртую серию украли... мы не можем её найти. Доржик не сознается и перестал выходить на связь. Поэтому пятая серия. В пятой серии Доржик поведает нам об автомобильных кражах. Говорят, когда в 1885 году изобрели автомобиль. Первой проблемой стало то, как обезопасить авто от крадунов. Если честно, то никогда не понимал трех вещей: смотреть «Иронию судьбы или с легким паром» на новый год, смеяться над старыми анекдотами про «колобок повесился» и попасться на избитые уловки Доржика, - рассказывает лидер КВН-движения Чингис Болотов.
В новой серии следователь, роль которого сыграл режиссёр и актёр Жаргал Бадмацыренов, рассказывает, что в этот раз преступник Доржик решил заняться кражами из авто.
Он вместе со своим подельником использует избитую схему – поджидают у банка цель, которая снимает крупную сумму денег, устанавливают за ней слежку, дожидаются удобного момента и прокалывают колесо. Затем Доржик подходит к водителю и сообщает о пробитом колесе, а в это время его подельник совершает кражу.
- Бывают, конечно, схемы попроще: «Слышь, мужик, там НЛО!», «Слышь, мужик, там медицинские маски раздают», - говорит Доржик водителю. В общем, главное, отвлечь внимание, - рассказывает «следователь».