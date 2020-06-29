В Бурятии вышла новая серия про мошенника Доржика

- Так как четвёртую серию украли... мы не можем её найти. Доржик не сознается и перестал выходить на связь. Поэтому пятая серия. В пятой серии Доржик поведает нам об автомобильных кражах. Говорят, когда в 1885 году изобрели автомобиль. Первой проблемой стало то, как обезопасить авто от крадунов. Если честно, то никогда не понимал трех вещей: смотреть «Иронию судьбы или с легким паром» на новый год, смеяться над старыми анекдотами про «колобок повесился» и попасться на избитые уловки Доржика, - рассказывает лидер КВН-движения Чингис Болотов.





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В новой серии следователь, роль которого сыграл режиссёр и актёр Жаргал Бадмацыренов, рассказывает, что в этот раз преступник Доржик решил заняться кражами из авто.

