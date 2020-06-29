В Забайкалье соревнуются специалисты МТО Вооружёных сил

Общество, Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Стартовал всеармейский конкурс «Армейский запас – 2020»



В Забайкальском крае прошло открытие всеармейского этапа конкурса на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение) вещевой службы, продовольственной службы, а также службы горючего и смазочных материалов Вооружённых Сил России «Армейский запас – 2020». Мероприятие проходит на базе отдельного соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Забайкалье, под руководством руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ генерал-майора Валерия Муминджанова.



В соревнованиях принимают участие свыше 290 военнослужащих из всех военных округов, флотов, видов и родов войск Вооружённых Сил РФ, а также представители от других силовых министерств и ведомств.



- На сегодняшнем этапе проходит приготовление пищи в полевых условиях по установленному меню, соревнуются виды и рода войск. Так же в полевых условиях сегодня соревнуются по приготовлению хлеба среди военных округов. Это всего лишь один из предстоящих этапов состязания, участники также будут готовить в стационарных условиях, – пояснил подполковник Максим Антонов, главный судья конкурса продовольственной службы «Армейский запас – 2020».



Соревнования продлятся одну неделю с 27 июня по 3 июля, а победители всеармейского этапа войдут в команду, которая представит Российскую Федерацию на международном этапе конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

