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В Улан-Удэ провели «Малые Олимпийские игры»

В Улан-Удэ провели «Малые Олимпийские игры»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В них участвовали дети из социального центра «Малышок»

В Улан-Удэ в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», прошли «Малые Олимпийские игры». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

Открытие игр стало настоящим праздником, который принес много радости не только участникам Олимпиады, но и её организаторам, а также маленьким болельщикам. Как и положено на соревнованиях такого масштаба, дети выносили «Олимпийский огонь» и «Олимпийский флаг».

Самым захватывающим моментом стал поединок в состязаниях по армрестлингу между капитанами команд «Крепышей» и «Силачей». Настоящий класс показали девочки по катанию с препятствиями на самокатах. После нескольких этапов соревнований, в числе которых была и эстафета, победу присудили команде «Силачей», а её капитану вручили настоящую медаль.
Улан-Удэ дети оставшиеся без попечения родителей спорт социальная защита населения
 
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