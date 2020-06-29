В Улан-Удэ провели «Малые Олимпийские игры»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В них участвовали дети из социального центра «Малышок»



В Улан-Удэ в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», прошли «Малые Олимпийские игры». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



Открытие игр стало настоящим праздником, который принес много радости не только участникам Олимпиады, но и её организаторам, а также маленьким болельщикам. Как и положено на соревнованиях такого масштаба, дети выносили «Олимпийский огонь» и «Олимпийский флаг».



Самым захватывающим моментом стал поединок в состязаниях по армрестлингу между капитанами команд «Крепышей» и «Силачей». Настоящий класс показали девочки по катанию с препятствиями на самокатах. После нескольких этапов соревнований, в числе которых была и эстафета, победу присудили команде «Силачей», а её капитану вручили настоящую медаль.

