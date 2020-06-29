В Улан-Удэ школы готовятся к открытию с 1 сентября

Дистанционное обучение будет только в случае продления карантина



Система образования города Улан-Удэ готовится к началу учебного года с 1 сентября в традиционной очной форме. Учителя прошли сложный период в апреле и мае в период онлайн обучения и хотят с 1 сентября приступить к занятиям в своих школьных кабинетах.



Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию по дистанционному обучению на информационном ресурсе «Образование в Москве»: «С 1 сентября все ученики приступят к своим обязанностям, если это допустит Роспотребнадзор. Сфера образования никогда не сможет отказаться от стандартного процесса обучения в школе. Также ведомство никогда не сможет уйти от традиционных уроков и общения между сверстниками. Обучение в дистанционном формате возможно только в случае продления карантинных мероприятий».



Сейчас образовательные учреждения Улан-Удэ (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования) ведут работу по подготовке к новому учебному году с 1 сентября. Комитет по образованию совместно с надзорными органами проводит по графику приёмку образовательных учреждений. Школы, детские сады обследуются на соответствие нормам санитарного законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, охраны труда и т.д. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

