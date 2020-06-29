Дистанционное обучение будет только в случае продления карантина
Система образования города Улан-Удэ готовится к началу учебного года с 1 сентября в традиционной очной форме. Учителя прошли сложный период в апреле и мае в период онлайн обучения и хотят с 1 сентября приступить к занятиям в своих школьных кабинетах.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию по дистанционному обучению на информационном ресурсе «Образование в Москве»: «С 1 сентября все ученики приступят к своим обязанностям, если это допустит Роспотребнадзор. Сфера образования никогда не сможет отказаться от стандартного процесса обучения в школе. Также ведомство никогда не сможет уйти от традиционных уроков и общения между сверстниками. Обучение в дистанционном формате возможно только в случае продления карантинных мероприятий».
Сейчас образовательные учреждения Улан-Удэ (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования) ведут работу по подготовке к новому учебному году с 1 сентября. Комитет по образованию совместно с надзорными органами проводит по графику приёмку образовательных учреждений. Школы, детские сады обследуются на соответствие нормам санитарного законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, охраны труда и т.д. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
В Улан-Удэ школы готовятся к открытию с 1 сентября
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В них участвовали дети из социального центра «Малышок»
В областном центре прошёл суточный ультрамарафон скандинавской ходьбы
Стартовал всеармейский конкурс «Армейский запас – 2020»
Дистанционное обучение будет только в случае продления карантина
Работы продлятся до конца сентября
В крае обещают обильные дожди
Ограничения продлятся до октября следующего года
Уроженец Нукутского района Иннокентий Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза
За сутки скончались четыре человека, заражённых коронавирусом
В Бурятии стартует конкурс на лучший эскиз будущего монумента
Запрет на прогулки в лесах будет действовать как минимум половину лета
Обучение пройдут более 200 танкистов
Полицейские квадрокоптеры оснащены системой видеонаблюдения
Двойные траншеи окружили закрытое на карантин село почти полным кольцом
Статья в британской газете была посвящена пищевым привычками профессиональных сумоистов