В программе прозвучат песни Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области
Фольклорный ансамбль «Наран-Гоохон» покажет онлайн-концерт. В концертной программе собраны старинные бурятские песни в исполнении самобытных артистов ансамбля.
Участники коллектива в большинстве своём – выходцы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области. Они сохраняют и восстанавливают фольклорное наследие своих родов, считают своей главной задачей передачу знаний молодому поколению. Репертуар ансамбля построен на этнографической достоверности и фольклорной самобытности.
Народный фольклорный этнический ансамбль «Наран-Гоохон» создан в 1990 году на базе Республиканского центра народного творчества. В этом году коллектив отмечает 30-летие со дня образования. Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры Бурятии Мария Антоновна Ербахаева.
Онлайн-концерт «Дуунай дээжэ – арадтаа!» начнётся 30 июня в 15 часов на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия». Видеозапись концерта, как и другие видео на канале, будет находиться в открытом доступе.
Возрастная категория 0+
Бурятский ансамбль «Наран-Гоохон» даст онлайн-концерт
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В программе прозвучат песни Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области
По словам врача, операция повысит шансы на скорейший выход из тяжёлого состояния
Модель Мария Шантанова, приехавшая домой в гости из США, откровенно рассказала о себе
Светофоры для «смартфонозависимых» установили на двух остановках города
Эржена Аюшиева присоединилась к одному из московских TikTok хаусов
Проголосовала восьмая часть избирателей
В нацпарке в Бурятии отмечают стабильно высокую численность медведей
Новая концепция благоустройства площади Советов предлагает довольно радикальные меры
Коллектив ARBA призывает жителей Бурятии «решать и действовать»
Своих обладателей нашли автомобиль «Нива», трактор «Уралец» и много других призов
«Мы будем рады вашей помощи», - отмечают в пресс-службе дацана
Экологическое судно спустили на воду в воскресенье в Турке
Это данные за сутки
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Общество, 28.06.2020
Она прокомментировала важность поправок, принимаемых в медицинской сфере