Бурятский ансамбль «Наран-Гоохон» даст онлайн-концерт

В программе прозвучат песни Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области



Фольклорный ансамбль «Наран-Гоохон» покажет онлайн-концерт. В концертной программе собраны старинные бурятские песни в исполнении самобытных артистов ансамбля.



Участники коллектива в большинстве своём – выходцы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области. Они сохраняют и восстанавливают фольклорное наследие своих родов, считают своей главной задачей передачу знаний молодому поколению. Репертуар ансамбля построен на этнографической достоверности и фольклорной самобытности.



Народный фольклорный этнический ансамбль «Наран-Гоохон» создан в 1990 году на базе Республиканского центра народного творчества. В этом году коллектив отмечает 30-летие со дня образования. Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры Бурятии Мария Антоновна Ербахаева.



Онлайн-концерт «Дуунай дээжэ – арадтаа!» начнётся 30 июня в 15 часов на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия». Видеозапись концерта, как и другие видео на канале, будет находиться в открытом доступе.



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