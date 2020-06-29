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В Улан-Удэ прооперировали больную коронавирусом на ИВЛ

В Улан-Удэ прооперировали больную коронавирусом на ИВЛ
Общество,  Фото:страница Баира Хибенова
По словам врача, операция повысит шансы на скорейший выход из тяжёлого состояния

В Улан-Удэ в республиканской больнице им. Семашко неделю назад провели две операции больным коронавирусом пациентам. Одна их пациентов, к тому же, находилась на аппарате ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких – прим.ред).

- Первая минимально-инвазивная технология - пункционно-дилятационная трахеостомия пациентке с короновирусной пневмонией, находящейся на ИВЛ. Методика позволит с минимальным риском от операции повысить шансы на скорейший выход из тяжёлого состояния, - рассказал на своей странице в Instagram врач Баир Хибенов.

Операцию провели специалисты РКБ Игорь Сафронов, Баирма Тугутова, Валентина Веретенова.

Вторая операция, по словам хирурга, «скромная» - врачи провели аппендэктомию парню с аппендицитом, осложнённым абсцессом и перитонитом. Операцию провели Александр Жамьянов, Радна Дугаров и Баир Хибенов.

- Я Вас уверяю, что врачи республиканской - это профессионалы, которые могут выполнить это всё с закрытыми глазами. Но, друзья мои, всё же лучше и безопаснее, если врачи будут спасать жизни, находясь в привычной и спокойной обстановке, не стесненные защитным костюмом, глаза не закрыты запотевающими очками и в голове не крутятся мысли - скорей бы в душ, - признался хирург.


Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 29 июня в Бурятии зарегистрировано 2924 случая заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1632. За сутки выявили 38 новых больных.
коронавирус операция
 
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