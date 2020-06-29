В Улан-Удэ прооперировали больную коронавирусом на ИВЛ

- Я Вас уверяю, что врачи республиканской - это профессионалы, которые могут выполнить это всё с закрытыми глазами. Но, друзья мои, всё же лучше и безопаснее, если врачи будут спасать жизни, находясь в привычной и спокойной обстановке, не стесненные защитным костюмом, глаза не закрыты запотевающими очками и в голове не крутятся мысли - скорей бы в душ, - признался хирург.



