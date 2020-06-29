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В Бурятии ограничат движение по 2 мостам на Тункинском тракте

В Бурятии ограничат движение по 2 мостам на Тункинском тракте
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничения продлятся до октября следующего года

В Тункинском районе Бурятии введены временные ограничения движения транспорта по мосту через реку Шабартайка на км 72+350 и мосту через ручей на км 100+500 автомобильной дороги А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией». На дороге будут установлены соответствующие дорожные знаки. Ограничение вступает в силу с 25 июля 2020 года.

Окончание временного ограничения движения транспортных средств планируется на 15 октября 2021 года. Об этом сообщает упрдор «Южный Байкал».

Ограничения на автомобильной дороге общего пользования федерального значения введены в связи с неудовлетворительным технико-эксплуатационным состоянием искусственных сооружений, установленным по результатам проведённого обследования, в соответствии с федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также приказом минтранса РФ от 12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам».
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