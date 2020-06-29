В Улан-Удэ появились «лежачие» светофоры с подсветкой

- Лежачий светофор в первую очередь действует на пешехода психологически — когда под ногами красный свет, человек инстинктивно останавливается. Также считается, что такой светофор предназначен для смартфонозависимых, то есть для людей, которые даже на ходу все время смотрят в телефон и не обращают внимания на дорожные знаки. Яркие светодиоды привлекают внимание детей, что поможет быстрее обучить ребенка правилам безопасного перехода проезжей части. Наземный светофор должен помочь пожилым и слабовидящим пешеходам лучше ориентироваться в движении транспортного потока, - подчеркнули в комитете.





В Улан-Удэ появился первый в республике наземный светофор с подсветкой. Светофоры для «смартфонозависимых» установили на остановке бывшего кинотеатра «Октябрь» на Комсомольской площади и на улице Терешковой – возле остановки «Республиканская больница».- Проезжая часть - это место повышенной опасности, и горожанам требуются новые способы донесения информации о дорожных угрозах с учетом реалий времени. Уткнувшись в экран телефона, человек в основном видит ещё и небольшую часть дороги, по которой идет. Светофор представляет собой светодиодную подсветку, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и работает синхронно со светофором. Особенно хорошо подсветка видна в тёмное время суток, - рассказывают в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.На двух остановках МБУ «Горсвет» провёл монтаж светодиодных полос в дорожное полотно с обеих сторон пешеходного перехода. Для привлечения внимания водителей сверху над обычными светофорами специалисты «Горсвета» установили дополнительные светодиодные полосы, они дублируют работу основных светофоров.