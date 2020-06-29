В Улан-Удэ возведут памятник Эржене Будаевой

В Улан-Удэ планируют установить памятник знаменитой общественнице, основательнице фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», почётному гражданину города Эржене Будаевой. Инициативу поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов, правительство и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщили в пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Под руководством заместителя председателя правительства по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова будет создана рабочая группа по решению вопросов по изготовлению и установке будущего объекта. Свои предложения и слова поддержки по предложенной инициативе во время специального обсуждения высказали представители мэрии, общественной палаты, НКО и другие. Семью Эржены Будаевой на встрече представил её племянник – Саян Будаев.
В ходе встречи было принято решение о проведении конкурса на лучший эскиз памятника, который предусматривает призовой денежный фонд.
- Мы уже неоднократно выходили с такой инициативой на власти города и республики. В прошлом году наш земляк, известный бурятский скульптор Баир Сундупов даже представил первоначальный вариант памятника Эржене Будаевой. И нам, близким людям, родственникам, он пришёлся по душе, – рассказывает Саян Будаев. – Однако в ходе обсуждения, которое состоялось в понедельник с представителями власти, мы сошлись во мнении, что это несколько неправильно. Эскиз должен быть утверждён не только нами, но и всеми теми людьми, которые знали Эржену, работали вместе с ней, дружили, занимались спортом. Да и просто неравнодушными жителями нашей республики.
После того, как будет названо имя победителя, муниципальные власти должны определиться с местом, где и установят будущий памятник Эржене Будаевой.
Справка:
Эржену Будаеву знают и помнят многие. Она стала лидером движения за безбарьерную среду в Бурятии и настоящим примером сильного и волевого человека, способного покорить любую вершину.
Она создатель ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», которая перевоплотилась в общественную организацию «Региональный общественный фонд по созданию безбарьерной среды». Фонд и сегодня осуществляет успешную деятельность. Именно благодаря ей и её соратникам по движению удалось добиться строительства дома для инвалидов-колясочников, аналогов которому в России нет. Сегодня он носит имя Эржены Будаевой. В её честь разбита аллея.
Она была организатором концертов и соревнований среди инвалидов-колясочников, акций и социальных проектов, автором грантов и программ по обмену, позволяющие повышать уровень образования и перенимать опыт в инклюзии зарубежных стран. По её инициативе началась реализация проекта по инклюзивному образованию.
6 мая 2013 года Эржена Будаева безвременно ушла из жизни.
30 августа 2013 года на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов Будаевой Эржене Хышиктуевне посмертно присвоено звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ» за значительный вклад в развитие городского округа Улан-Удэ за большие заслуги в общественной и благотворительной деятельности.