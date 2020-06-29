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В Бурятии на берег Байкала выходят до восьми медведей одновременно

В Бурятии на берег Байкала выходят до восьми медведей одновременно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В нацпарке в Бурятии отмечают стабильно высокую численность медведей

В Бурятии территорию ФГБУ «Заповедное Подлеморье» можно назвать медвежьим краем, поскольку угодья раскинулись от полуострова Святой Нос и на север по западным склонам Баргузинского хребта до долины Верхней Ангары, за исключением бассейнов рек Шегнанда и Томпуда.

- В этих краях очень много медведя, несмотря на суровые природные условия. Но естественные колебания численности, безусловно, происходят. При достижении максимально высокой плотности популяции часть зверей погибает. Это совпадает с периодами низких урожаев основных кормов зверя, - сообщают в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

Научные сотрудники и госинспекторы ежегодно проводят учёт численности медведя на берегах Байкала, куда медведи выходят весной, чтобы полакомиться ручейником. Иногда с одной точки можно увидеть сразу от шести до восьми медведей.

- В последние годы численность медведя стабильно высокая, - отмечает научный сотрудник «Заповедного Подлеморья».

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за того, что медведи выходят к населённым пунктам, на дороги и на берега Байкала, туристам раздают памятку «Как вести себя в лесу, чтобы не встретить медведя».
Байкал медведь
 
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