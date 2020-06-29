В нацпарке в Бурятии отмечают стабильно высокую численность медведей
В Бурятии территорию ФГБУ «Заповедное Подлеморье» можно назвать медвежьим краем, поскольку угодья раскинулись от полуострова Святой Нос и на север по западным склонам Баргузинского хребта до долины Верхней Ангары, за исключением бассейнов рек Шегнанда и Томпуда.
- В этих краях очень много медведя, несмотря на суровые природные условия. Но естественные колебания численности, безусловно, происходят. При достижении максимально высокой плотности популяции часть зверей погибает. Это совпадает с периодами низких урожаев основных кормов зверя, - сообщают в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
Научные сотрудники и госинспекторы ежегодно проводят учёт численности медведя на берегах Байкала, куда медведи выходят весной, чтобы полакомиться ручейником. Иногда с одной точки можно увидеть сразу от шести до восьми медведей.
- В последние годы численность медведя стабильно высокая, - отмечает научный сотрудник «Заповедного Подлеморья».
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за того, что медведи выходят к населённым пунктам, на дороги и на берега Байкала, туристам раздают памятку «Как вести себя в лесу, чтобы не встретить медведя».
В Бурятии на берег Байкала выходят до восьми медведей одновременно
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В нацпарке в Бурятии отмечают стабильно высокую численность медведей
Новая концепция благоустройства площади Советов предлагает довольно радикальные меры
Коллектив ARBA призывает жителей Бурятии «решать и действовать»
Своих обладателей нашли автомобиль «Нива», трактор «Уралец» и много других призов
«Мы будем рады вашей помощи», - отмечают в пресс-службе дацана
Экологическое судно спустили на воду в воскресенье в Турке
Это данные за сутки
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Специалисты отмечают, что у клубники короткий срок хранения, она быстро портится
В области на сегодня уже 7083 случая заражения COVID-19
Вход на территорию воинских частей разрешён только при наличии медицинских масок
Руководитель Республиканского центра занятости населения поучаствовал в голосовании
До инцидента супруги распивали алкоголь
С огнём накануне боролись 380 человек
Он был задержан во время сбора наркотического средства в поле