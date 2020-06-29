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Сельчане Бурятии стали участниками второго розыгрыша викторины «Голос удачи»

Сельчане Бурятии стали участниками второго розыгрыша викторины «Голос удачи»
Общество, 
Своих обладателей нашли автомобиль «Нива», трактор «Уралец» и много других призов

Второй розыгрыш викторины «Голос удачи» прошёл 28 июня для жителей районов Бурятии. Он состоялся в 18:00 в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

Своих обладателей нашли главные призы. Автомобиль «Нива» выиграл Валерий Николаевич Иванченко из Кабанского района, а трактор «Уралец» - Екатерина Александровна Павлова из Кижинги. Известны адреса, по которым уйдёт много классных подарков: семь ноутбуков, семь телевизоров, семь стиральных машин, семь микроволновых печей, семь холодильников и пять новеньких «одиннадцатых» айфонов.

Перед началом второго розыгрыша главный приз первого этапа - ключи нового автомобиля «Лада Веста» получил житель Улан-Удэ Амоголон Мункуев и его супруга Туяна, которые воспитывают троих детей Булата, Батора и Зоригто.

Почётными гостями студии, где проходил розыгрыш, стали руководитель республиканского ресурсного центра поддержки добровольчества Валентина Буянтуева, представитель организатора викторины, некоммерческой организации «Эйдос» Дмитрий Белоусов, научный сотрудник БГУ, кандидат юридических наук Алена Гулина.

Купоны из барабана доставали: заслуженная артистка Бурятии, солистка театра «Байкал» Валентина Юндунова, лидер бурятского КВН-движения Чингис Болотов, заслуженный артист Бурятии, обладатель премии «Золотая маска» Жаргал Лодоев, блогер, волонтёр Александр Афонин, певица Анна Комолова и чемпион мира по панкратиону 2015 года, серебряный призёр кубка мира по боевому самбо-2014, мастер спорта по самбо, профессиональный боец ММА Вадим Бусеев,. Им помогали дети.

С 25 июня по 1 июля жители, голосующие за Конституцию, участвуют в викторине «Голос удачи». Каждый желающий поучаствовать в викторине должен подойти к волонтёру, ответить на вопрос о Конституции РФ с вариантами ответов и получить купон участника.

Всего запланировано три розыгрыша. Два из них уже состоялись на телеканале «Россия 24». А финальный розыгрыш пройдёт 5 июля в прямом эфире «Россия 24». Поочередно для жителей Улан-Удэ и жителей районов республики будут разыграны: по одной квартире в центре Улан-Удэ на улице Борсоева 77, автомобили «Лада Веста» и «Рено Логан», трактор «Уралец». И конечно: 11-е айфоны, телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи, стиральные машины и холодильники.

Время ещё есть, можно успеть присоединиться к акции «Голос удачи».

Жители Бурятии, которые проголосовали 25 и 26 июня, заполнили и сбросили свои купоны, участвуют как в первых розыгрышах, так и в финальном.

В случае выигрыша победитель должен предоставить вторую часть купона организаторам. Если победитель не предоставляет вторую часть купона, то этот розыгрыш будет признан недействительным. Выставленный приз будет разыгран повторно.

Если у вас остались какие-нибудь вопросы, то полную информацию вы можете найти на сайтах голосудачи.ру и голосудачи.рф. Также вы можете задать вопросы по электронной почте golosudachi@mail.ru. А в дни голосования будет работать горячая линия по номеру телефона, указанного на сайте викторины голосудачи.рф
Конституция розыгрыш
 
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