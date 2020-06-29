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Жителей Бурятии просят помочь скосить траву в Иволгинском дацане

Жителей Бурятии просят помочь скосить траву в Иволгинском дацане
Общество,  Фото:Иволгинский дацан
«Мы будем рады вашей помощи», - отмечают в пресс-службе дацана

Представители Иволгинского дацана просят прихожан помочь скосить траву на территории монастырского комплекса.

- Если у вас есть триммеры или косы, и вы готовы помочь Иволгинскому дацану скосить траву на территории монастырского комплекса, мы будем рады вашей помощи. Пожалуйста, свяжитесь с нярва ламой по телефону +7-964-400-88-00 (Жаргал лама), чтобы договориться о времени и месте проведения работ, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Иволгинском дацане была объявлена акция по посадке деревьев, которая была приостановлена очень быстро. Оказалось, что верующие засадили саженцами деревьев и кустарников все приготовленные ламами места.
Иволгинский дацан
 
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