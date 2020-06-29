 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

Телефонные мошенники выманили у жителей Иркутской области свыше 1,7 млн

Телефонные мошенники выманили у жителей Иркутской области свыше 1,7 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Это данные за сутки

Жителям Иркутской области напоминают о растущем числе мошенничеств, совершаемых по телефону и при помощи банковских карт.

Одной из самых популярных схем у аферистов остаётся одна и та же легенда: звонящие выдают себя за работников банков, чтобы обманом получить доступ к сбережениям граждан.

В минувшую пятницу в Иркутской области жертвами таких мошенников стали 7 жителей. Суммарно после общения со «службой безопасности банка» они лишились более 1,7 миллиона рублей.

Наибольшую сумму, свыше 850 тысяч рублей, злоумышленники похитили у 73-летнего пенсионера из Иркутска. Ему позвонил неизвестный, напугал его словами о том, что прямо сейчас с его счёта кто-то снимает деньги и предложил перевести их на «резервный счёт». Потерпевший при помощи банкомата перечислил деньги на номер банковской карты, указанный лжесотрудником финансовой организации. Сразу после разговора телефон звонившего стал недоступен. Полицейские установили, что номер абонента зарегистрирован в Москве.

По похожей схеме мошенники похитили 270 тысяч рублей у слесаря из Ангарска, 260 тысяч у 25-летнего иркутянина, 150 тысяч – у 28-летнего жителя Бодайбо, 120 тысяч – у 38-летней женщины из Бодайбо, свыше 60 тысяч рублей у пенсионера из областного центра и 6,5 тысяч рублей у 63-летней пенсионерки из Усть-Илимска. Каждый из них либо сообщил звонившим данные своих карт и коды из банковских SMS, либо сам перевёл деньги на указанные мошенниками счета.

По всем фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

- Полиция Иркутской области акцентирует внимание граждан на недопустимость общения по телефону с «сотрудниками служб безопасности» банков. Не следует называть незнакомым вам людям данные ваших карт, коды с оборотной стороны карты, пароли из банковских смс, совершать по просьбам третьих лиц действия в онлайн-кабинете банка, проводить манипуляции с терминалами и банкоматами, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В случае поступления похожего звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно набрать номер телефона банка, указанный на вашей пластиковой банковской карте.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Судну для сбора отходов на Байкале в Бурятии дали имя Героя Советского Союза Москалёва
Судну для сбора отходов на Байкале в Бурятии дали имя Героя Советского Союза Москалёва
Общество, 29.06.2020
Экологическое судно спустили на воду в воскресенье в Турке
В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов
Общество, 29.06.2020
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Министр здравоохранения Бурятии приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Министр здравоохранения Бурятии приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Общество, 28.06.2020
Она прокомментировала важность поправок, принимаемых в медицинской сфере
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать клубнику
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать клубнику
Общество, 28.06.2020
Специалисты отмечают, что у клубники короткий срок хранения, она быстро портится
В Иркутской области скончался пациент с коронавирусом
В Иркутской области скончался пациент с коронавирусом
Общество, 28.06.2020
В области на сегодня уже 7083 случая заражения COVID-19
В Бурятии дважды в день измеряют температуру у военнослужащих
В Бурятии дважды в день измеряют температуру у военнослужащих
Общество, 28.06.2020
Вход на территорию воинских частей разрешён только при наличии медицинских масок
Александр Башкирцев: «Здесь важен каждый голос!»
Александр Башкирцев: «Здесь важен каждый голос!»
Общество, 28.06.2020
Руководитель Республиканского центра занятости населения поучаствовал в голосовании
В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
Общество, 28.06.2020
С огнём накануне боролись 380 человек
У жителя Бурятии изъяли марихуану
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, 28.06.2020
Он был задержан во время сбора наркотического средства в поле
Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Общество, 28.06.2020
Происшествие случилось накануне днём
Уроженец Улан-Удэ попал в заявку на матч Примеры
Уроженец Улан-Удэ попал в заявку на матч Примеры
Общество, 28.06.2020
Роман Тугаринов является воспитанником «Барселоны»
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, 28.06.2020
Автором флага является уроженец Баргузинского района Андрей Дондупов
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Общество, 28.06.2020
Ущерб составил около 13 тысяч рублей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^