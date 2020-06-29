Телефонные мошенники выманили у жителей Иркутской области свыше 1,7 млн

Это данные за сутки



Жителям Иркутской области напоминают о растущем числе мошенничеств, совершаемых по телефону и при помощи банковских карт.



Одной из самых популярных схем у аферистов остаётся одна и та же легенда: звонящие выдают себя за работников банков, чтобы обманом получить доступ к сбережениям граждан.



В минувшую пятницу в Иркутской области жертвами таких мошенников стали 7 жителей. Суммарно после общения со «службой безопасности банка» они лишились более 1,7 миллиона рублей.



Наибольшую сумму, свыше 850 тысяч рублей, злоумышленники похитили у 73-летнего пенсионера из Иркутска. Ему позвонил неизвестный, напугал его словами о том, что прямо сейчас с его счёта кто-то снимает деньги и предложил перевести их на «резервный счёт». Потерпевший при помощи банкомата перечислил деньги на номер банковской карты, указанный лжесотрудником финансовой организации. Сразу после разговора телефон звонившего стал недоступен. Полицейские установили, что номер абонента зарегистрирован в Москве.



По похожей схеме мошенники похитили 270 тысяч рублей у слесаря из Ангарска, 260 тысяч у 25-летнего иркутянина, 150 тысяч – у 28-летнего жителя Бодайбо, 120 тысяч – у 38-летней женщины из Бодайбо, свыше 60 тысяч рублей у пенсионера из областного центра и 6,5 тысяч рублей у 63-летней пенсионерки из Усть-Илимска. Каждый из них либо сообщил звонившим данные своих карт и коды из банковских SMS, либо сам перевёл деньги на указанные мошенниками счета.



По всем фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



- Полиция Иркутской области акцентирует внимание граждан на недопустимость общения по телефону с «сотрудниками служб безопасности» банков. Не следует называть незнакомым вам людям данные ваших карт, коды с оборотной стороны карты, пароли из банковских смс, совершать по просьбам третьих лиц действия в онлайн-кабинете банка, проводить манипуляции с терминалами и банкоматами, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В случае поступления похожего звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно набрать номер телефона банка, указанный на вашей пластиковой банковской карте.





