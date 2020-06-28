В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать клубнику



- ягоды влажные, на поверхности есть пятна;

- отсутствует аромат;

- мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался);

- листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно);

- окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).



- Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелёными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить, - отметили в пресс-службе ведомства.



У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте её в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов.



- Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но, полезные свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Калорийность клубники тоже очень мала и не превышает 36 ккал. Этого не хватит для отложения жира и наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно, - рассказали специалисты.



Как мыть клубнику



Очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники в большинстве случаев бывают загрязнены землей. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными заболеваниями.



К тому же, мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, если вы не планируете употребить ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения вымытой клубники значительно сокращается.



Перед мытьем ягод не удаляйте зелёные листья чашечки и стебель. Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать её в воде. Промойте ягоды под струей чистой проточной воды. Подождите минуту, пока стечёт вода. Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.



- Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в ёмкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод избавит их от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике, - добавили в управлении.



Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.



Всем ли полезна клубника



Аллергия на клубнику - абсолютное противопоказание для её употребления. Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни. Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая), при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает её раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 граммов в день) можно есть клубнику.



Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.



Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной, выраженность отрицательного воздействия снизится.



Непродолжительный сезон клубники можно продлить, если заготовить ягоды впрок. Лучший способ сохранить питательные и вкусовые качества – заморозить ягоды небольшими порциями (по 150-200 грамм), повторной заморозке клубника не подлежит. Стоит отметить, что во время термической обработки, при изготовлении варенья или джема вкус ягод значительно изменяется и теряется большая часть витаминов.



Управление Роспотребнадзора по Бурятии напоминает жителям, как выбрать вкусную клубнику.Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:- ягоды сухие, без признаков гниения;- цвет однородный, насыщенный;- листики «чашечки», обрамляющие ягоду зелёные, без признаков увядания;- поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;- аромат насыщенный, ягодный;Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться: