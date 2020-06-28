В Бурятии дважды в день измеряют температуру у военнослужащих

Вход на территорию воинских частей разрешён только при наличии медицинских масок



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, в связи с пандемией коронавируса специалистами медицинской службы реализовывается комплекс мер по профилактике распространения вирусных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.



Так, во всех воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов, диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств. Ежедневно проводится двухразовая «термометрия» - дважды в день медики измеряют температуру тела военнослужащих. Помимо этого, вход на территорию воинских частей разрешён только при наличии медицинских масок, а личный состав, прибывающий из командировок или отпусков, проходит тщательный медицинский осмотр с возможной самоизоляцией и карантинными мерами.



Военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты совместно со специалистами медицинской службы ежедневно проводится дезинфекция помещений, в частности контрольно-пропускных пунктов, штабов, казарм.



При проведении приёмов пищи, при входе в столовые организована санитарная обработка обуви, кожи рук и лица.



Принятые профилактические меры, прогнозирование обстановки и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволяют военным медикам максимально снизить риск заболеваемости личного состава, сообщает пресс-служба ВВО.

