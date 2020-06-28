Александр Башкирцев: «Здесь важен каждый голос!»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Руководитель Республиканского центра занятости населения поучаствовал в голосовании



Руководитель Республиканского центра занятости населения принял участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию.



Александр Башкирцев в воскресенье посетил свой избирательный участок №838, расположенный в гимназии №33 Улан-Удэ. «Призываю всех принять участие в голосовании. Республике важен каждый голос!», - отметил он.



Напомним, 25 июня в России начался основной этап досрочного голосования по поправкам к Основному закону страны. В Бурятии открылись более 800 избирательных участков, 23 из них находятся в обсерваторах и больницах. Голосование продлится до 1 июля включительно.



Также у волонтёров на избирательных участках можно получить специальный талон и принять участие в розыгрыше квартир, автомобилей, сельхозтехники.

