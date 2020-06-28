Руководитель Республиканского центра занятости населения поучаствовал в голосовании
Руководитель Республиканского центра занятости населения принял участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию.
Александр Башкирцев в воскресенье посетил свой избирательный участок №838, расположенный в гимназии №33 Улан-Удэ. «Призываю всех принять участие в голосовании. Республике важен каждый голос!», - отметил он.
Напомним, 25 июня в России начался основной этап досрочного голосования по поправкам к Основному закону страны. В Бурятии открылись более 800 избирательных участков, 23 из них находятся в обсерваторах и больницах. Голосование продлится до 1 июля включительно.
Также у волонтёров на избирательных участках можно получить специальный талон и принять участие в розыгрыше квартир, автомобилей, сельхозтехники.
Александр Башкирцев: «Здесь важен каждый голос!»
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