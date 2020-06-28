 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Июня

27 Июня

26 Июня

Популярное

Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за избиение жены

Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за избиение жены
Общество,  Фото:pixabay.com
До инцидента супруги распивали алкоголь

13 января 2020 года гражданские супруги распивали спиртные напитки дома. В ходе ссоры мужчина ударил свою жену кулаком в грудь, схватил её за плечо и с силой сжал руку, затем уронил её вовсе на пол. Все произошло на кухне

У женщины зафиксировали ссадины в области шеи слева, гематому в области левого плеча.

При вынесении решения суд учёл, что житель региона ранее судим за аналогичное преступление, отрицательно характеризуется по месту жительства.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде исправительных работ сроком 5 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства, сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда. 
побои
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
Общество, 28.06.2020
С огнём накануне боролись 380 человек
У жителя Бурятии изъяли марихуану
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, 28.06.2020
Он был задержан во время сбора наркотического средства в поле
Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Общество, 28.06.2020
Происшествие случилось накануне днём
Уроженец Улан-Удэ попал в заявку на матч Примеры
Уроженец Улан-Удэ попал в заявку на матч Примеры
Общество, 28.06.2020
Роман Тугаринов является воспитанником «Барселоны»
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, 28.06.2020
Автором флага является уроженец Баргузинского района Андрей Дондупов
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Общество, 28.06.2020
Ущерб составил около 13 тысяч рублей
Сегодня в Бурятии пройдёт второй розыгрыш викторины «Голос удачи»
Сегодня в Бурятии пройдёт второй розыгрыш викторины «Голос удачи»
Общество, 28.06.2020
Он состоится среди жителей районов республики
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Общество, 28.06.2020
Авария произошла сегодня ночью
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 29 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 29 человек
Общество, 28.06.2020
Сейчас лечение проходят 833 человека
В Бурятии скончался 21-й пациент с коронавирусом
В Бурятии скончался 21-й пациент с коронавирусом
Общество, 28.06.2020
Накануне умерла 70-летняя женщина
В Бурятии сегодня тепло и дождливо
В Бурятии сегодня тепло и дождливо
Общество, 28.06.2020
Местами возможны грозы 
В музее в Улан-Удэ откроют дуган и церковь для посещения
В музее в Улан-Удэ откроют дуган и церковь для посещения
Общество, 27.06.2020
В Этнографическом музее народов Забайкалья анонсировали нововведения 

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^