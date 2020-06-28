Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за избиение жены

До инцидента супруги распивали алкоголь



13 января 2020 года гражданские супруги распивали спиртные напитки дома. В ходе ссоры мужчина ударил свою жену кулаком в грудь, схватил её за плечо и с силой сжал руку, затем уронил её вовсе на пол. Все произошло на кухне



У женщины зафиксировали ссадины в области шеи слева, гематому в области левого плеча.



При вынесении решения суд учёл, что житель региона ранее судим за аналогичное преступление, отрицательно характеризуется по месту жительства.



Суд приговорил мужчину к наказанию в виде исправительных работ сроком 5 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства, сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.