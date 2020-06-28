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В Бурятии потушили 9 лесных пожаров

В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
Общество,  Фото:pixabay.com
С огнём накануне боролись 380 человек 

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 15 лесных пожаров в Баунтовском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах на общей площади 161 га. С огнём боролись 380 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 75 единиц лесопожарной техники.

Девять лесных пожаров в Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы, ещё 3 в Кяхтинском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию.

На утро 28 июня продолжается работа по тушению 3 лесных пожаров в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.

Кроме того, на территории Баунтовского района и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на «горячую линию» 20-44-44. 
лесные пожары
 
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