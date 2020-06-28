 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Июня

27 Июня

26 Июня

Популярное

У жителя Бурятии изъяли марихуану

У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он был задержан во время сбора наркотического средства в поле

23 июня сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 41-летнего жителя села Бичура Бичурского района.

Мужчина был задержан во время сбора наркотического средства в поле неподалеку от населённого пункта. У него изъят полимерный пакет с растительным веществом. По результатам экспертизы, это марихуана весом около 140 граммов.

Мужчина не работает, ранее не судим.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

наркотики задержание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
Общество, 28.06.2020
С огнём накануне боролись 380 человек
У жителя Бурятии изъяли марихуану
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, 28.06.2020
Он был задержан во время сбора наркотического средства в поле
Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Общество, 28.06.2020
Происшествие случилось накануне днём
Уроженец Улан-Удэ попал в заявку на матч Примеры
Уроженец Улан-Удэ попал в заявку на матч Примеры
Общество, 28.06.2020
Роман Тугаринов является воспитанником «Барселоны»
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, 28.06.2020
Автором флага является уроженец Баргузинского района Андрей Дондупов
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Общество, 28.06.2020
Ущерб составил около 13 тысяч рублей
Сегодня в Бурятии пройдёт второй розыгрыш викторины «Голос удачи»
Сегодня в Бурятии пройдёт второй розыгрыш викторины «Голос удачи»
Общество, 28.06.2020
Он состоится среди жителей районов республики
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Общество, 28.06.2020
Авария произошла сегодня ночью
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 29 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 29 человек
Общество, 28.06.2020
Сейчас лечение проходят 833 человека
В Бурятии скончался 21-й пациент с коронавирусом
В Бурятии скончался 21-й пациент с коронавирусом
Общество, 28.06.2020
Накануне умерла 70-летняя женщина
В Бурятии сегодня тепло и дождливо
В Бурятии сегодня тепло и дождливо
Общество, 28.06.2020
Местами возможны грозы 
В музее в Улан-Удэ откроют дуган и церковь для посещения
В музее в Улан-Удэ откроют дуган и церковь для посещения
Общество, 27.06.2020
В Этнографическом музее народов Забайкалья анонсировали нововведения 

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^