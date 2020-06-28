У жителя Бурятии изъяли марихуану

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он был задержан во время сбора наркотического средства в поле



23 июня сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 41-летнего жителя села Бичура Бичурского района.



Мужчина был задержан во время сбора наркотического средства в поле неподалеку от населённого пункта. У него изъят полимерный пакет с растительным веществом. По результатам экспертизы, это марихуана весом около 140 граммов.



Мужчина не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



