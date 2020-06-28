Он был задержан во время сбора наркотического средства в поле
23 июня сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 41-летнего жителя села Бичура Бичурского района.
Мужчина был задержан во время сбора наркотического средства в поле неподалеку от населённого пункта. У него изъят полимерный пакет с растительным веществом. По результатам экспертизы, это марихуана весом около 140 граммов.
Мужчина не работает, ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, Фото:
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