Ущерб составил около 13 тысяч рублей
В Улан-Удэ задержан 49-летний горожанин, подозреваемый в краже имущества у сотрудника павильона фастфудной продукции.
Мужчина украл оставленные на столе без присмотра мобильный телефон с банковской картой и скрылся. Гаджет он продал. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.
Подозреваемый имеет погашенную судимость, не работает.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Общество, Фото:
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