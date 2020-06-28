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Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда

Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил около 13 тысяч рублей

В Улан-Удэ задержан 49-летний горожанин, подозреваемый в краже имущества у сотрудника павильона фастфудной продукции.

Мужчина украл оставленные на столе без присмотра мобильный телефон с банковской картой и скрылся. Гаджет он продал. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.

Подозреваемый имеет погашенную судимость, не работает.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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