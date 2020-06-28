Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда

Ущерб составил около 13 тысяч рублей



В Улан-Удэ задержан 49-летний горожанин, подозреваемый в краже имущества у сотрудника павильона фастфудной продукции.



Мужчина украл оставленные на столе без присмотра мобильный телефон с банковской картой и скрылся. Гаджет он продал. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.



Подозреваемый имеет погашенную судимость, не работает.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

