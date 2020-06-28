Местами возможны грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный слабый , днём с переходом на северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью 14-19, местами 5-10 тепла, днём 28-33, местами 20-25 тепла.
В Улан-Удэ ночью слабый дождь, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10, днем с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 16-18, днем 29-31 тепла
В Бурятии сегодня тепло и дождливо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подведены итоги первого из трёх розыгрышей
В Этнографическом музее народов Забайкалья анонсировали нововведения
Своё мнение он выразил сегодня
В его честь названа улица в микрорайоне Восточный Железнодорожного района Улан-Удэ
В регионе число случаев заражения приближается к семи тысячам
Село Шулуты закрыто на карантин
Мужчина совершил преступление возле своего дома
Лётчик Андрей Петров с экипажем возглавил колонну самолётов ИЛ-76
Возбуждено уголовное дело
Это первый из трёх розыгрышей
Это связано с пониженной потребностью в энергии
Также подросткам напомнили правила ПДД
Состояние малыша улучшилось
Мужчина отправился на заработки прошлой зимой и пропал
Выздоровело 2000 человек