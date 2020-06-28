 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Июня

27 Июня

26 Июня

Популярное

В Бурятии сегодня тепло и дождливо

В Бурятии сегодня тепло и дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами возможны грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный слабый , днём с переходом на северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19, местами 5-10 тепла, днём 28-33, местами 20-25 тепла.

В Улан-Удэ ночью слабый дождь, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10, днем с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 16-18, днем 29-31 тепла
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В музее в Улан-Удэ откроют дуган и церковь для посещения
В музее в Улан-Удэ откроют дуган и церковь для посещения
Общество, 27.06.2020
В Этнографическом музее народов Забайкалья анонсировали нововведения 
«Короткий и стремительный полёт»: о Герое Советского Союза Викторе Яшине
«Короткий и стремительный полёт»: о Герое Советского Союза Викторе Яшине
Общество, 27.06.2020
В его честь названа улица в микрорайоне Восточный Железнодорожного района Улан-Удэ

За сутки в Иркутской области скончалось 3 пациента с коронавирусом
За сутки в Иркутской области скончалось 3 пациента с коронавирусом
Общество, 27.06.2020
В регионе число случаев заражения приближается к семи тысячам 
Улан-удэнец ограбил женщину ради выпивки
Улан-удэнец ограбил женщину ради выпивки
Общество, 27.06.2020
Мужчина совершил преступление возле своего дома  
Уроженец Бурятии участвовал в военном параде в Москве
Уроженец Бурятии участвовал в военном параде в Москве
Общество, 27.06.2020
Лётчик Андрей Петров с экипажем возглавил колонну самолётов ИЛ-76
Роспотребнадзора по Бурятии не рекомендует кушать жирное в жару
Роспотребнадзора по Бурятии не рекомендует кушать жирное в жару
Общество, 27.06.2020
Это связано с пониженной потребностью в энергии
Полиция разыскивает пропавшего улан-удэнца
Полиция разыскивает пропавшего улан-удэнца
Общество, 27.06.2020
Мужчина отправился на заработки прошлой зимой и пропал 

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^