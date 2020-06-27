Среди жителей Улан-Удэ определены первые победители викторины «Голос удачи»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Подведены итоги первого из трёх розыгрышей



У всех жителей Бурятии есть еще возможность присоединиться к акции с уникальным призовым фондом, сообщают организаторы акции.



Семь ноутбуков, семь телевизоров, семь микроволновых печей, восемь стиральных машин, восемь холодильников, пять новых айфонов и автомобиль Lada Vesta нашли сегодня своих обладателей в викторине «Голос удачи». В ней приняли участие более 51 тысячи пока только жителей Улан-Удэ, ставшие обладателями лотерейных билетов на участковых избирательных комиссиях во время голосования по поправкам в Конституцию России с 25-го по 26-е июня.



Наблюдала за ходом розыгрыша тиражная комиссия, почетными гостями которой стали Валентина Буянтуева, руководитель республиканского ресурсного центра поддержки добровольчества; Николай Осипов, руководитель муниципального театра песни и танца «Забава»; Алена Гулина, научный сотрудник БГУ, кандидат юридических наук. А купоны из барабана доставали: лидер бурятского КВН-движения Чингис Болотов, заслуженный артист Бурятии, обладатель премии «Золотая маска» Жаргал Лодоев, певица Анна Комолова и бизнесмен Саян Галсандоржиев. Им помогали дети.



Напомним, викторина «Голос удачи» - это беспрецедентный проект для республики. Крупные предприниматели Бурятии учредили призовой фонд с целью просвещения и повышения уровня знаний о Конституции Российской Федерации, о важности вносимых в нее изменений, информировании граждан о проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.



С 25 июня по 1-го июля жители смогут участвовать в викторине «Голос удачи». Каждый желающий поучаствовать в викторине должен подойти к волонтеру, ответить на один вопрос с вариантами ответов, получить купон участника, предъявив паспорт, ведь поучаствовать можно только раз. После заполнения купона гражданином волонтер сверяет данные паспорта и данные в купоне. Далее участник викторины должен самостоятельно оторвать часть купона, содержащую его данные и опустить в ящик для купонов.

Всего будет проходить три розыгрыша. Первый состоялся сегодня для жителей столицы республики в прямом эфире на телеканале «Россия 24».



Второй розыгрыш будет проходить только для жителей районов Бурятии. Он состоится 28 июня в 18:00 так же в прямом эфире на телеканале «Россия 24». Будут разыграны: автомобиль «Нива», трактор «Уралец» и много других подарков: 11-е айфоны, телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи, стиральные машины и холодильники.



Финальный розыгрыш пройдет 5 июля в прямом эфире «Россия 24». Поочередно для жителей Улан-Удэ и жителей районов республики будут разыграны: по одной квартире в центре Улан-Удэ, автомобили «Лада Веста» и «Рено Логан», трактор «Уралец», 11-е айфоны, телевизоры, ноубуки, микроволновые печи, стиральные машины и холодильники.



Жители Бурятии, которые проголосовали 25 и 26 июня, заполнили и сбросили свои купоны, участвуют в первых розыгрышах и в финальном.



В случае выигрыша победитель должен предоставить вторую часть купона организаторам. Если победитель не предоставляет вторую часть купона, то этот розыгрыш будет признан недействительным. Выставленный приз будет разыгран повторно.



Полную информацию по акции можно найти на сайтах голосудачи.ру и голосудачи.рф. Так же можно задать вопросы по электронной почте голосудачи@.мэйл.ру. А в дни голосования будет работать горячая линия по номеру телефона, указанного на сайте.



Результаты розыгрыша призов публикуются на сайте викторины в сети «Интернет» с указанием конкретного приза, наименованием населенного пункта и номера купона участника победителя викторины. Победитель викторины для получения приза должен связаться с представителем оргкомитета в течении 10 календарных дней со дня проведения розыгрыша по номеру телефона: +79247770031. Для связи с организатором викторины также может использоваться переписка посредством электронной почты.



При получении приза участник должен предъявить вторую часть купона с номером, ИНН и паспорт гражданина РФ. Денежный эквивалент приза не может быть выплачен победителям викторины.

Победители викторины самостоятельно несут расходы, связанные с получением и юридическим оформлением перехода права собственности на призы, самостоятельно осуществляют уплату налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде подарков (пункт 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации), пояснили организатора акции АНО «Социологическая служба «Эйдос» (Познание).



Организатор викторины, согласно действующему законодательству, выступает налоговым агентом и подает сведения в соответствующие подразделения Федеральной налоговой службы Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.



В случае если организатор викторины в течение 10 календарных дней не сможет связаться с победителем по контактным данным, указанным в отрывной части купона, а также, если победитель викторины самостоятельно не свяжется с организатором, либо не сможет подтвердить свою личность, организатор викторины принимает решение об аннулировании розыгрыша конкретного приза.



Организатор вправе провести повторный розыгрыш призов. Дата, время и место проведения повторного розыгрыша определяется организатором отдельным решением.













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