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В музее в Улан-Удэ откроют дуган и церковь для посещения

В музее в Улан-Удэ откроют дуган и церковь для посещения
Общество,  Фото:министерство культуры Бурятии
В Этнографическом музее народов Забайкалья анонсировали нововведения

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ откроются дуган Тамчинского дацана, а также Никольская церковь для широкого посещения. Директор учреждения Алексей Маладаев рассказал о том, что сделано за год, а также о планах на ближайшее будущее, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

- Мы идем навстречу нашим посетителям, стараемся улучшить условия в музее. Недавно мы продлили время работы, по многочисленным просьбам наших посетителей. Теперь у нас можно задержаться в пятницу, субботу и воскресенье до 9 вечера, - сообщил Алексей Маладаев.

В связи с пандемией многие выставки проходили онлайн.

- Не так давно открыли выставку «Письма с фронта», организованную совместно с Государственным архивом Бурятии. Зрители могут увидеть настоящие дневники участников войны, письма и другие документы. Выставка работает в Доме Танских. Планируем открыть выставку «Буддийская архитектура» в дугане Тамчинского дацана. Главная цель, открыть наш дуган для свободного посещения. Он откроется в июле этого года. Мы планируем в конце лета открыть для свободного посещения Никольскую церковь. Сейчас там проходит процесс консервации оригинальных икон и запланировали печать полноцветных, высокоточных копий иконостаса. 33 иконы сохранились, 16 отсутствуют. Мы их дополним, и тогда иконостас будет полный. В ближайшем будущем, хотим приобрести фигуры знаменитых людей, так или иначе относящихся к музею. Так наших посетителей будут встречать ростовые фигуры воссозданные по сохраненным образцам Михаила Владимировича Танского, купца Борисова, ищем предметы, которые бы могли заменить оригинальные в наших выставочных фондах. Нам нужны: посуда, половички, бутылочки и т.д. Все эти предметы есть у людей. И мы бы хотели выехать за сбором этого материала. Часть материала уйдет в основной фонд хранения, другая в научно-вспомогательный фонд, - сказал Алексей Маладаев.

В числе новшеств музея деревянные лежаки, необычные кровати качели. В ближайшем будущем по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова площадь парковочной зоны у музея увеличится на 4170 квадратных метров.

Министр культуры республики Соелма Дагаева также уточнила, что, когда приняли музей, провели большую ревизию.

- Мы поменяли электрику, дождь или ветер ставил под угрозу безопасность музея. В течение 2018 года поменяли столбы, благодаря чему в этом году при содействии администрации города музей увеличил наружное освещение на 50%, а так же сейчас у нас будет меняться входная группа на современную с турникетной системой. При поддержке правительства Бурятии мы получили оборудованное помещение в бизнес-инкубаторе, куда мы перевезли наши фонды. Алексей Маладаев проработал здесь год. Ему есть, о чем рассказать. Мы выполнили план прошлого года по платным услугам уже в октябре. Сейчас коллектив работает как одна команда, - отметила министр.

музей культура
 
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