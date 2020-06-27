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Хамбо Лама проголосовал по поправкам в Конституцию

Хамбо Лама проголосовал по поправкам в Конституцию
Общество,  Фото:представлено пресс-службой правительства Бурятии
Своё мнение он выразил сегодня

Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама - Дамба Аюшеев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Он сделал это сегодня на участковом избирательном участке №257 в селе Верхняя Иволга, Иволгинского района Бурятии.

К голосованию он отнёсся философски: «С буддийской точки зрения буддисты должны быть готовы к изменениям и дополнениям, особенно, если они исходят от президента нашей страны, относиться положительно и принимать достойно», говорил он в эфире телеканала ГТРК «Бурятия».

Тогда же он сообщил, что «Нам надо вернуться к своему языку, как сегодня мы, бурят-монголы, скотоводы, возвращаемся в свои родные степи и долины, возвращаемся к своим овцам, возвращаемся к естественному состоянию. И в этом отношении наши предки были гораздо умнее чем мы, они выжили в гораздо более тяжелых условиях, они доказали, что наш народ должен заниматься тем, чем мы сегодня занимаемся».

Как сообщал «Байкал-Daily», также уже проголосовали многие министры, депутаты, а также глава Бурятии и мэр города.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. В Бурятии открыто 837 избирательных участков. Они работают 8 утра до 8 вечера.


Конституция
 
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