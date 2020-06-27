Улан-удэнец ограбил женщину ради выпивки

Мужчина совершил преступление возле своего дома



Утром 26 июня улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Женщина рассказала, что неизвестный, находясь около магазина в поселке Таежный, выхватил у неё сумку и сбежал. Ущерб составил около шести тысяч рублей.



Участковый уполномоченный полиции установил и задержан подозреваемого – 43-летнего мужчину, проживающего рядом с местом происшествия.



Установлено, что утром мужчина вышел из дома, чтобы найти деньги на очередную порцию спиртного. Он отобрал у женщины сумку и скрылся. В сумке у потерпевшей подозреваемый обнаружил сто рублей, ключи и мобильный телефон. Похищенное изъято.



Мужчина не работает, имеет погашенную судимость.



За грабёж возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



