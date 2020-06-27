Мужчина совершил преступление возле своего дома
Утром 26 июня улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Женщина рассказала, что неизвестный, находясь около магазина в поселке Таежный, выхватил у неё сумку и сбежал. Ущерб составил около шести тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции установил и задержан подозреваемого – 43-летнего мужчину, проживающего рядом с местом происшествия.
Установлено, что утром мужчина вышел из дома, чтобы найти деньги на очередную порцию спиртного. Он отобрал у женщины сумку и скрылся. В сумке у потерпевшей подозреваемый обнаружил сто рублей, ключи и мобильный телефон. Похищенное изъято.
Мужчина не работает, имеет погашенную судимость.
За грабёж возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец ограбил женщину ради выпивки
Общество, Фото:
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