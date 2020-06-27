 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Улан-удэнец ограбил женщину ради выпивки

Улан-удэнец ограбил женщину ради выпивки
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина совершил преступление возле своего дома

Утром 26 июня улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Женщина рассказала, что неизвестный, находясь около магазина в поселке Таежный, выхватил у неё сумку и сбежал. Ущерб составил около шести тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил и задержан подозреваемого – 43-летнего мужчину, проживающего рядом с местом происшествия.

Установлено, что утром мужчина вышел из дома, чтобы найти деньги на очередную порцию спиртного. Он отобрал у женщины сумку и скрылся. В сумке у потерпевшей подозреваемый обнаружил сто рублей, ключи и мобильный телефон. Похищенное изъято.

Мужчина не работает, имеет погашенную судимость.

За грабёж возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец ограбил женщину ради выпивки
Улан-удэнец ограбил женщину ради выпивки
Общество, 27.06.2020
Мужчина совершил преступление возле своего дома  
Уроженец Бурятии участвовал в военном параде в Москве
Уроженец Бурятии участвовал в военном параде в Москве
Общество, 27.06.2020
Лётчик Андрей Петров с экипажем возглавил колонну самолётов ИЛ-76
Роспотребнадзора по Бурятии не рекомендует кушать жирное в жару
Роспотребнадзора по Бурятии не рекомендует кушать жирное в жару
Общество, 27.06.2020
Это связано с пониженной потребностью в энергии
Полиция разыскивает пропавшего улан-удэнца
Полиция разыскивает пропавшего улан-удэнца
Общество, 27.06.2020
Мужчина отправился на заработки прошлой зимой и пропал 
В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом
В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом
Общество, 27.06.2020
Накануне скончался 62-летний пациент 
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 27.06.2020
Ожидается чрезвычайная пожарная опасность 
В Улан-Удэ до 10 июля закроют проезд по ул. Сухэ-Батора
В Улан-Удэ до 10 июля закроют проезд по ул. Сухэ-Батора
Общество, 27.06.2020
На ремонт дороги выделено более 52 млн. рублей 
В Бурятии до +34 градусов
В Бурятии до +34 градусов
Общество, 27.06.2020
Местами возможны кратковременные дожди
В Бурятии стартовала акция ко Дню семьи, любви и верности
В Бурятии стартовала акция ко Дню семьи, любви и верности
Общество, 26.06.2020
Приём работ о счастливой семейной жизни или браке родителей продлится по 4 июля

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^