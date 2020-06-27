В Бурятии в эфире телеканала разыграют призы викторины «Голос удачи»



Финальные розыгрыши состоятся 5 июля на канале «Россия 24».



Поочередно для жителей Улан-Удэ и жителей районов республики разыграют по одной квартире в центре Улан-Удэ, автомобили «Лада Веста», «Рено Логан», трактор «Уралец» и, конечно, 11-ые айфоны, телевизоры, ноубуки, микроволновые печи, стиральные машины и холодильники.



Первый розыгрыш призов викторины «Голос удачи» состоится сегодня, 27 июня, в эфире телеканала «Россия-24» в 13:00 местного времени.«Голос удачи» - беспрецедентный проект для республики, разработанный с целью просвещения и повышения уровня знаний о Конституции Российской Федерации, о важности вносимых в нее изменений, информировании граждан о проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.С 25 июня по 1 июля все жители Бурятии, голосующие на своих участках, ответив на один вопрос, получают купон участника викторины, который дает ему право участия в розыгрыше большого числа призов, среди которых 2 квартиры в Улан-Удэ, 4 легковых автомобиля, трактор и множество бытовой и цифровой техники.Всего будет проводиться три розыгрыша.В первом, 27 июня, для жителей столицы в прямом эфире телеканала «Россия 24» будут разыграны автомобиль «Лада Веста» и множество других подарков, в их числе 11-ые айфоны, телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи, стиральные машины и холодильники.Второй розыгрыш пройдет 28 июня в 18:00 также в прямом эфире телеканала «Россия-24», только для жителей районов Бурятии. Будут разыгрываться автомобиль «Нива», трактор «Уралец» и много ценных призов: 11-ые айфоны, телевизоры, ноубуки, микроволновые печи, стиральные машины и холодильники.