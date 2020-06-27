Возбуждено уголовное дело
Рано утром 26 июня в посёлке Исток инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль. Пассажир транспортного средства стал вести себя неадекватно. На вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ или предметов мужчина не смог ничего пояснить.
По результатам медицинского освидетельствования установлено, что 26-летний мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.
При себе у жителя Кабанского района Бурятии обнаружен и изъят растительный наркотик. По результатам экспертизы изъятое – гашишное масло весом более трех граммов.
Мужчина не работает, имеет погашенную судимость.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии у пассажира-наркомана изъяли гашишное масло
Общество, Фото:
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