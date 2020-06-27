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В Бурятии у пассажира-наркомана изъяли гашишное масло

В Бурятии у пассажира-наркомана изъяли гашишное масло
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

Рано утром 26 июня в посёлке Исток инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль. Пассажир транспортного средства стал вести себя неадекватно. На вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ или предметов мужчина не смог ничего пояснить.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что 26-летний мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

При себе у жителя Кабанского района Бурятии обнаружен и изъят растительный наркотик. По результатам экспертизы изъятое – гашишное масло весом более трех граммов.

Мужчина не работает, имеет погашенную судимость.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


наркотики
 
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