В Бурятии у пассажира-наркомана изъяли гашишное масло

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



Рано утром 26 июня в посёлке Исток инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль. Пассажир транспортного средства стал вести себя неадекватно. На вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ или предметов мужчина не смог ничего пояснить.



По результатам медицинского освидетельствования установлено, что 26-летний мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.



При себе у жителя Кабанского района Бурятии обнаружен и изъят растительный наркотик. По результатам экспертизы изъятое – гашишное масло весом более трех граммов.



Мужчина не работает, имеет погашенную судимость.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





