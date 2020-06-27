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Роспотребнадзора по Бурятии не рекомендует кушать жирное в жару

Роспотребнадзора по Бурятии не рекомендует кушать жирное в жару
Общество,  Фото:pixabay.com
Это связано с пониженной потребностью в энергии 
 
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, что повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей. В первую очередь это касается пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Чтобы избежать негативных последствий рекомендуется соблюдать простые, но эффективные меры профилактики.

Необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.

При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором: летняя шляпа, панама, платок и т.п.; солнцезащитными очками, зонтиками.

- Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания, - сообщили в пресс-службе управления.

Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.

Рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Для соблюдения питьевого режима: необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, отметили в Роспотребнадзоре.

Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества.

В течении дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой. Поездки в общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления людей, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим.

Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.

Роспотребнадзор
 
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