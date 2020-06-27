В Улан-Удэ полицейские проверили условно осужденных подростков

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Также подросткам напомнили правила ПДД



Сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД по Улан-Удэ совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по республике провели вечерний рейд по контролю за соблюдением условно осужденными подростками ограничений, возложенных судом.



Участники рейда проверили нахождение несовершеннолетних после 22:00 по месту жительства и дополнительно разъяснили родителям и законным представителям права и обязанности осужденных подростков.



По выявленным нарушениям приняты меры, предусмотренные законодательством, уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД, пользуясь случаем, напомнили детям о необходимости следования правилам дорожной безопасности.



- Помните, что передвигаться по дорогам общего пользования на велосипеде можно только с 14 лет, садиться за руль мопеда – с 16. При этом необходимо предварительно пройти обучение в автошколе и получить водительское удостоверение категории «М», - объяснили полицейские. - Также важно использовать защитную экипировку и позаботиться о наличии на велотранспорте или одежде светоотражающих элементов в темное время суток.



Всем детям и взрослым правоохранители вручили тематические памятки и световозвращающие повязки и пожелали хорошо провести летние каникулы.



