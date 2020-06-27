Полиция разыскивает пропавшего улан-удэнца

ориентировка МВД

Сотрудники полиции разыскивают 30-летнего улан-удэнца Александра Поспелова в декабре 2019 года уехал на заработки и до сих пор его местонахождение неизвестно. Предположительно, может находиться в Санкт-Петербурге.европейской внешности, на вид около 25 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).