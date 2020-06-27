Полиция разыскивает пропавшего улан-удэнца

Мужчина отправился на заработки прошлой зимой и пропал
Сотрудники полиции разыскивают 30-летнего улан-удэнца Александра Поспелова в декабре 2019 года уехал на заработки и до сих пор его местонахождение неизвестно. Предположительно, может находиться в Санкт-Петербурге.
Приметы:
европейской внешности, на вид около 25 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).
ориентировка МВД
Мужчина отправился на заработки прошлой зимой и пропал
Выздоровело 2000 человек
Накануне скончался 62-летний пациент
Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов
Ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На ремонт дороги выделено более 52 млн. рублей
Местами возможны кратковременные дожди
Приём работ о счастливой семейной жизни или браке родителей продлится по 4 июля
Его возведут на территории строящегося модульного медицинского центра
Игры турнира будут проходить каждое воскресенье июля
Также в списке – представительница Иркутска
Он расположен на территории центра «Добрый»
Открытие летнего сезона запланировано на 10 июля
Туристы могут попасть в национальный парк со 2 июля
В Забайкалье подвели итоги очередного IT-чемпионата среди граждан старшего поколения