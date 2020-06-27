Ожидается чрезвычайная пожарная опасность
По данным Бурятского гидрометцентра, 27-29 июня местами по республике ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
27 июня в Улан-Удэ и Заиграевском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в республике воздух прогреется до +34 градусов.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Накануне скончался 62-летний пациент
Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов
Ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На ремонт дороги выделено более 52 млн. рублей
Местами возможны кратковременные дожди
Приём работ о счастливой семейной жизни или браке родителей продлится по 4 июля
Его возведут на территории строящегося модульного медицинского центра
Игры турнира будут проходить каждое воскресенье июля
Также в списке – представительница Иркутска
Он расположен на территории центра «Добрый»
Открытие летнего сезона запланировано на 10 июля
Туристы могут попасть в национальный парк со 2 июля
В Забайкалье подвели итоги очередного IT-чемпионата среди граждан старшего поколения
Об этом рассказал главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
Перед стартом участники пробега выстроили автомобили в виде числа 75