 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ожидается чрезвычайная пожарная опасность

По данным Бурятского гидрометцентра, 27-29 июня местами по республике ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

27 июня в Улан-Удэ и Заиграевском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в республике воздух прогреется до +34 градусов. 
штормовое предупреждение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом
В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом
Общество, 27.06.2020
Накануне скончался 62-летний пациент 
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Общество, 27.06.2020
Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 27.06.2020
Ожидается чрезвычайная пожарная опасность 
В Улан-Удэ до 10 июля закроют проезд по ул. Сухэ-Батора
В Улан-Удэ до 10 июля закроют проезд по ул. Сухэ-Батора
Общество, 27.06.2020
На ремонт дороги выделено более 52 млн. рублей 
В Бурятии до +34 градусов
В Бурятии до +34 градусов
Общество, 27.06.2020
Местами возможны кратковременные дожди
В Бурятии стартовала акция ко Дню семьи, любви и верности
В Бурятии стартовала акция ко Дню семьи, любви и верности
Общество, 26.06.2020
Приём работ о счастливой семейной жизни или браке родителей продлится по 4 июля
В Братске появится памятник медицинским работникам
В Братске появится памятник медицинским работникам
Общество, 26.06.2020
Его возведут на территории строящегося модульного медицинского центра
Кубок Иркутска по стоклеточным шашкам разыграют онлайн
Кубок Иркутска по стоклеточным шашкам разыграют онлайн
Общество, 26.06.2020
Игры турнира будут проходить каждое воскресенье июля
В Кяхтинском районе Бурятии открыли памятник погибшим детям-сиротам
В Кяхтинском районе Бурятии открыли памятник погибшим детям-сиротам
Общество, 26.06.2020
Он расположен на территории центра «Добрый»
В Иркутской области перенесли начало оздоровительной кампании
В Иркутской области перенесли начало оздоровительной кампании
Общество, 26.06.2020
Открытие летнего сезона запланировано на 10 июля
Тункинский район Бурятии возобновит приём туристов из других регионов
Тункинский район Бурятии возобновит приём туристов из других регионов
Общество, 26.06.2020
Туристы могут попасть в национальный парк со 2 июля
Пенсионеры Аги и Читы победили в компьютерном многоборье
Пенсионеры Аги и Читы победили в компьютерном многоборье
Общество, 26.06.2020
В Забайкалье подвели итоги очередного IT-чемпионата среди граждан старшего поколения
В Бурятии объяснили, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
В Бурятии объяснили, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Общество, 26.06.2020
Об этом рассказал главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
В Улан-Удэ провели автопробег, посвящённый 75-летию Победы
В Улан-Удэ провели автопробег, посвящённый 75-летию Победы
Общество, 26.06.2020
Перед стартом участники пробега выстроили автомобили в виде числа 75

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^