На ремонт дороги выделено более 52 млн. рублей
С 27 июня по 10 июля в Улан-Удэ будет закрыт участок автодороги по ул. Сухэ-Батора. Это связано с ремонтными работами.
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На участке от ул. Ленина до ул. Борсоева будут вестись дорожно-ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации города.
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На эти цели выделено более 52 млн. рублей.
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В мэрии предупреждают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонтных работ будут продлены.
Водителей транспортных средств просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.
В Улан-Удэ до 10 июля закроют проезд по ул. Сухэ-Батора
Общество, Фото:
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