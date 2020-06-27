В Улан-Удэ до 10 июля закроют проезд по ул. Сухэ-Батора

Общество, Фото: управление по информационной политике

На ремонт дороги выделено более 52 млн. рублей



С 27 июня по 10 июля в Улан-Удэ будет закрыт участок автодороги по ул. Сухэ-Батора. Это связано с ремонтными работами.

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На участке от ул. Ленина до ул. Борсоева будут вестись дорожно-ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации города.

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На эти цели выделено более 52 млн. рублей.

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В мэрии предупреждают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонтных работ будут продлены.



Водителей транспортных средств просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.

